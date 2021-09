Mettersi a nudo, in tutti i sensi, per trovare l’amore, è la nuova frontiera del dating. È questa la chiave del successo di “NAKED ATTRACTION ITALIA”, che dopo il boom della prima edizione, torna il 10 settembre con la puntata casting della nuova stagione, condotta da Nina Palmieri e disponibile in esclusiva solo su discovery+. Curiosità, interesse e originalità gli ingredienti del dating show più rivoluzionario di sempre che in UK è arrivato alla settima stagione, diventando un caso televisivo internazionale.

Dal 1 ottobre – sempre in esclusiva su discovery+ – prende il via la seconda edizione del rivoluzionario dating show dove, sei pretendenti completamente nudi all’interno di cabine colorate – scoperte in 3 fasi -, vengono scelti da un selezionatore inizialmente vestito. Si comincia dalle parti intime e si prosegue con il busto, il petto e come ultimo step, il viso. Il concorrente che supera tutte le selezioni vince un appuntamento romantico con chi l’ha selezionato.

Conduttrice d’eccezione anche quest’anno è Nina Palmieri, che accompagnerà i single in questo esperimento tv in cui – eliminando tutti i tabù – ci si spoglia prima di conoscersi. Essere nudi al 100% può eliminare i numerosi ostacoli e pregiudizi che condizionano anche le persone più reazionarie e disinibite? Tutti con lo stesso scopo, quello di trovare la loro anima gemella.

Numerose le persone di ogni età, estrazione sociale, orientamento sessuale che si sono iscritte per partecipare alla nuova edizione del programma, noto per aver trattato nella scorsa stagione i concetti di sessualità non binaria e di sensualità con estrema naturalezza e spontaneità.

Nella puntata speciale casting molti nuovi single, sono arrivati da Nord a Sud, isole comprese, disposti a mettersi in gioco per trovare la loro dolce metà. Con entusiasmo, ironia, malizia e curiosità, qualche piccola mania e tanta leggerezza hanno raccontato le loro fragilità, le loro paure, spogliandosi delle loro inibizioni davanti alle telecamere perché ogni corpo è unico e quindi bellissimo a modo suo. Fanno diversi mestieri, hanno gusti differenti, tatuaggi, chirurgia estetica e piercing e per essere pronti a trovare la loro anima gemella gli e’ stato chiesto di disegnare il loro sesso, il punto g e descrivere un orgasmo.

L ’esperimento sociale anche in questa edizione si interroga e indaga sull’identità sessuale, le variazioni dell’amore ei comportamenti sessuali degli italiani.

La seconda edizione di “NAKED ATTRACTION ITALIA” è prodotta da StandByMe per Discovery Italia. La prima puntata sarà disponibile su discovery+ dal 1 ottobre. L’hashtag ufficiale è #NakedAttractionItalia.

Com. Stam.