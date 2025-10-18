Nanchino (CHN) Michea Godano fermato ai quarti Vincono la Coppa del Mondo compound Emrican Haney (Tur) e Mariana Bernal (Mex)

Si ferma al primo scontro la corsa di Michea Godano nelle Finali di World Cup a Nanchino (CHN). L’azzurro, unico italiano ad approdare all’ultimo atto della Coppa del Mondo 2025, perde 146-143 il match dei quarti di finale del compound maschile contro il numero uno del mondo e vice campione mondiale in carica Mathias Fullerton.

La sfida, caratterizzata da un meteo variabile con la pioggia e il vento a rendere più complicata la prestazione degli arcieri, parte in perfetto equilibrio con un 30-30, poi il danese accelera, continua a martellare il 10, con alcuni punti di linea pesanti nell’economica della partita, e passa in vantaggio nella seconda volée (30-29). Godano prova a rimanere agganciato alla partita ma cede altri due punti nei successivi due parziali conclusi 29-28, l’ultima tornata di frecce finisce in parità (28-28) ma decreta la vittoria di Fullerton.

Il danese dopo aver eliminato Godano vola fino alla sfida per l’oro dove però si arrende al turco Emrican Haney che grazie al 149-148 all’ultimo atto si prende la corona nel compound maschile.

La finale per il bronzo è un testa a testa all’ultimo respitr in cui è l’olandese Mike Schloesser a battere l’indiano Yadav alla freccia di spareggio 147-147 (10*-10)

LA GARA FEMMINILE – È il Messico a prendersi la scena nella gara femminile con una finale tra connazionali. L’oro va infatti a Mariana Bernal che in una finale spettacolare batte la compagna e campionessa del mondo in carica, Andrea Becerra, allo shoot off 147-147 (10*-10).

Il bronzo va invece all’indiana Vennam con una prova perfetta, tutte le frecce finiscono sul 10 e la britannica Ella Gibson è costretta ad arrendersi 150-145.

Domani tra la notte italiana e la mattina scenderanno in campo gli arcieri del ricurvo, prima le donne e poi gli uomini con tutti i match che saranno trasmessi in diretta su Archery+, canale ufficiale di World Archery. Una sintesi verrà trasmessa nei prossimi giorni su Rai Sport.

