Napoli. Al Museo Duca di Martina la presentazione del saggio di Francesca Pirozzi, Ceramica contemporanea d’autore in Italia

Nell’ambito della XI edizione della manifestazione Buongiorno Ceramica! 2025, la festa diffusa della Ceramica Italiana organizzata da AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, sabato 17 maggio 2025, alle ore 18:00,

si terrà a Napoli, presso l’Auditorium del Museo nazionale della Ceramica Duca di Martina nella Villa Floridiana, la presentazione del saggio di Francesca Pirozzi Ceramica contemporanea d’autore in Italia, edito da FedOA – Federico II University Press, nella collana Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche.

Il programma prevede: saluti istituzionali della dott.ssa Amalia Bizzarro, funzionario storico dell’arte e referente del Museo Duca di Martina, introduzione della dott.ssa Patrizia Piscitello, funzionario storico dell’arte del Museo Duca di Martina, e a seguire interventi della prof.ssa Isabella Valente, docente di Storia d’Arte Contemporanea all’Università degli Studi di Napoli Federico II, della prof.ssa Gaia Salvatori, già docente di Storia d’Arte Contemporanea all’Università della Campania Luigi Vanvitelli, e dell’autrice Francesca Pirozzi.

L’argomento centrale della monografia di Pirozzi è la produzione ceramica d’autore nel nostro Paese in età contemporanea, analizzata nelle sue diverse declinazioni, in ordine alle prassi produttive adottate dagli artisti/designer e ai rispettivi contesti culturali di riferimento. L’interesse del tema risiede nell’assoluta rilevanza del fenomeno di fioritura della ceramica italiana del Novecento e nella sua incompleta esplorazione e valutazione da parte degli studi storico-artistici. L’obiettivo dell’indagine consiste pertanto nel tracciare una campionatura del fare arte in ceramica, così da individuare le esperienze più emblematiche nel panorama complesso e multiforme della ceramica artistica italiana contemporanea.

Francesca Pirozzi è Ph.D in Scienze Storico-Artistiche, laureata in Architettura e in Conservazione di Beni Culturali. Ha svolto attività di ricerca per diversi enti culturali e pubblicato numerosi articoli scientifici in ambito storico-artistico, concentrando i suoi interessi nell’arte dell’età contemporanea. Insegna Storia dell’Arte nella scuola secondaria di secondo grado, si occupa inoltre di critica e curatela d’arte e opera in campo artistico con lo pseudonimo di Ellen G.

Per informazioni

Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana

Via A. Falcone, 171 – Via Cimarosa, 77 – 80127 Napoli Tel. 081 578 8418 drm-cam.martina@cultura.gov.it www.museicampania.cultura.gov.it

