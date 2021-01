A.A.A AUTISTA E MANUTENTORE STRADALE CERCASI ARMENA SVILUPPO ALLA RICERCA DI UNA UNITÀ LAVORATIVA IL BANDO È RIVOLTO ALLE CATEGORIE PROTETTE SCADENZA IL 10 FEBBRAIO

Napoli – Scade alle ore 13:00 del 10 febbraio ilbando per l’assunzione di una risorsa rientrante nelle categorie protette pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC n°. 5 del 11/01/2021) da ARMENA SVILUPPO. La società partecipata al 100% da Città Metropolitana di Napoli è alla ricerca di un autista / addetto manutentore stradale (III livello CCNL Metalmeccanico) appartenente alle categorie protette e in possesso di patente C.

Il lavoratore presterà servizio presso una delle sedi operative dislocate sul territorio della provincia di Napoli.

Il lavoro è a tempo pieno e indeterminato, il bando porterà all’assunzione di una unità lavorativa che avrà in carico attività di natura operativa come condurre automezzi euro cargo, procedere allo sfalcio di erba ed arbusti con l’ausilio del decespugliatore e/o con l’ausilio del trattore con trancia, eseguire la manutenzione dei cigli stradali: pulizia del margine, delle zanelle, delle cunette e dei cordoli, con l’ausilio del decespugliatore e del soffiatore, disostruire canalette per il convogliamento e/o smaltimento delle acque superficiali, effettuare taglio di rami e/o arbusti sporgenti con l’ausilio di motosega, curare il rifacimento della segnaletica orizzontale con l’ausilio della tracciatrice, rimuovere la segnaletica verticale abusiva con l’ausilio della smerigliatrice.

La domanda è scaricabile all’indirizzo web: https://armenasviluppo.it/selezione-pubblica-per-lassunzione-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-n-1-unita-ex-art-18-legge-68-99-con-la-qualifica-di-autista-addetto-manutentore-stradale/ e può essere trasmessa secondo le seguenti modalità: consegna a mano, presso gli uffici amministrativi di via don Bosco 4/F Napoli, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. A mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo direzione.generale@pec.armenasviluppo.it, oppure spedita a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale sita in Piazza Matteotti, 1 Napoli. In ogni caso la domanda dovrà essere riposta in busta chiusa recante in facciata, a pena di esclusione, la dicitura “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18 legge 68/99 per il profilo professionale di Autista/Addetto Manutentore Stradale”. Dicitura che, in caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, dovrà essere riportata nell’oggetto della pec.

“Nonostante il periodo particolarmente complicato che tutte le aziende ed attività produttive stanno attraversando – spiega Roberta Cibelli, amministratore unico – ARMENA Sviluppo offre un’importante occasione lavorativa che, ci auguriamo, sia solo il primo step del più ampio Piano assunzionale teso al definitivo rilancio della società”.

——————-

ARMENA, società partecipata al 100% da Città Metropolitana di Napoli ha, tra i propri compiti istituzionali, la manutenzione ordinaria delle scuole superiori di competenza di Città Metropolitana e delle strade provinciali, la verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici in circa 77 Comuni della provincia di Napoli, le procedure propedeutiche all’utilizzo delle acque pubbliche e i servizi di vigilanza, custodia e portierato delle sedi istituzionali dell’Ente di Piazza Matteotti.

Com. Stam.