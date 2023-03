NAPOLI – ATALANTA SCONTRO TRA BIG

Domani sera, alle 18, il Napoli avrà un’occasione, quella giusta per dimostrare che la sconfitta con la Lazio di venerdì scorso è stata solo un piccolo errore di marcia.

Ad affrontare i capolisti ci sarà un altra big come l’Atalanta, che arriva però da 1 punto nelle ultime 3 partite. L’ultima vittoria, vista 1 mese preciso fa, è proprio contro i biancocelesti. Gasperini, con le stelle Hojlund e Lookman, dovrà riportare la dea ai successi di gennaio, momento nel quale si dimostrava infermabile, talmente tanto in forma da poter dare filo da torcere al Napoli questo weekend, in caso chiaramente di partita giusta dei cardini nero azzurri.

Ad aprire la giornata sarà però l’Inter in Liguria, più precisamente a La Spezia, dove a Semplici servirà la partita della vita per guadagnare punti salvezza, magari approfittando di un Inter focalizzata sulla partita di Champions contro il Porto di martedì.

Inzaghi proverà di fatto a rispondere alla qualificazione ai quarti dei rossoneri, passati contro il Tottenham di Conte, e che sabatoospiteranno la Salernitana, ponendo come traguardo il ritorno alla zona Champions.

Vittoria nelle coppe anche per la Juventus, che nonostante ciò arriva da uno 0-1 nella capitale contro I giallorossi dell’ex Dybala. Sarà obbligatorio dunque per Max Allegri recuperare i punti persi a Roma vincendo domenica contro la Sampdoria all’Allianz.

Grande risposta dunque della Roma alla sconfitta di Cremona, sia in Serie A che in Europa League. Da non sottovalutare però la partita di domenica contro il Sassuolo, trascinato da un Laurienté imprendibile, che potrebbe creare difficoltà alla retroguardia giallorossa.

Dovranno approfittare del fattore campo squadre in zona retrocessione come Verona e Cremonese, che rispettivamente contro Monza e Fiorentina dovranno e potranno fare punti fondamentali per il sogno permanenza in Serie A.

Ambizioni diverse per squadre come Torino e Bologna, a un passo dall’Europa, e che dovranno però confrontarsi, a differenza della Juventus sopra di loro, contro il Lecce e Lazio. Entrambe partite dunque assai importanti, dove la stanchezza per le coppe o gli infortuni da una parte e dall’altra incideranno molto.

Così come per il quasi scontro diretto tra Empoli e Udinese, che mirano ormai a distanziarsi sempre più dalle zone basse.

di Roberto Di Cesare