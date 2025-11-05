NAS Carabinieri Catania: Sicurezza alimentare. blatte e gravi carenze igienicosanitarie. Sospeso un noto fast food della provincia etnea

I Carabinieri del NAS di Catania, nell’ambito delle attività tese a garantire la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera produttiva e distributiva degli alimenti,

hanno eseguito un’attività ispettiva presso un noto fast food della provincia, disponendone la chiusura immediata per le accertate gravi carenze igienico-sanitarie, determinate dalla presenza di blatte ed infestanti vari in tutti i locali, specie in quelli destinati alla preparazione, stoccaggio e somministrazione degli alimenti.

Al termine delle operazioni l’intera struttura – del valore di circa 300.000 euro – è stata sottoposta a sequestro amministrativo ed il legale rappresentante della società è stato segnalato alle competenti Autorità amministrativa e sanitaria.