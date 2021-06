NAS Carabinieri Bologna e Guardia di Finanza Modena: Attività di indagine avviata dal NAS di Bologna nel luglio 2020 – Sequestrati oltre 128.000 camici classificati come dispositivi medici di classe I, risultati contraffatti, del valore di oltre 1 milione di euro, acquistati dall’Azienda ospedaliera di Parma – Sequestro preventivo di conti correnti, depositi titoli, una unità immobiliare e un veicolo della società riconducibile all’indagata, provento di truffa.

Nella mattinata odierna, su delega di questa Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza di Modena e i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Bologna, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo fino alla concorrenza di oltre 1 milione di euro, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena, nei confronti di una società di Mirandola attiva nel settore della distribuzione di materiali sanitari/medicali e del suo legale rappresentante, indagato per le ipotesi di reato di truffa e frode nelle pubbliche forniture.

Il provvedimento cautelare reale è stato richiesto all’esito di un’articolata attività d’indagine, coordinata da questa A.G. e condotta inizialmente dai militari del N.A.S. di Bologna, in seguito alla denuncia/querela presentata da un’azienda bolognese attiva nel settore del commercio all’ingrosso di articoli medicali, riguardante la vendita di una partita di n. 128.707 camici (classificati come DPI di classe 1 in conformità alla Direttiva 93/42/CEE) all’Azienda Ospedaliera di Parma, recanti l’etichetta contraffatta della società denunciante, nonché di qualità decisamente scadente rispetto ai camici originali (minor lunghezza del camice, delle maniche, tessuto a trama più larga e minor spessore a detrimento della idrorepellenza), commercializzati da una società mirandolese.

I successivi accertamenti affidati al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Modena hanno consentito di quantificare in oltre un milione di euro l’indebito profitto derivante dalla truffa. Al riguardo gli accertamenti finanziari e patrimoniali svolti nei confronti dell’indagata e della società alla stessa riconducibile, hanno consentito di individuare e sottoporre a vincolo cautelare diponibilità finanziarie per circa600.000 euro intestate alla società, nonché ulteriori rapporti bancari e depositi titoli per oltre 300.000 euro,1 unità immobiliare ed1 veicolo.

Le mirate attività investigative e di analisi delle movimentazioni bancarie hanno consentito di ricostruire il percorso del denaro corrisposto dall’Azienda Ospedaliera di Parma, in gran parte poi confluito nei conti correnti personali dell’indagata, attraverso operazioni di “prelevamento soci” per 820mila euro e l’acquisto di n. 2 polizze vita per 530mila euro.