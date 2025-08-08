NAS: sequestro ammnistrativo di n. 2 depositi bevande e sequestro penale di bottiglie di acqua  minerale detenute in cattivo stato di conservazione

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania, nell’ambito della campagna “Estate Tranquilla 2025” disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, volta a tutelare la salute dei cittadini durante il periodo estivo, hanno intensificato i controlli lungo la filiera di produzione e commercializzazione delle acque minerali.

In tali servizi, nell’area dei paesi etnei, sono stati individuati e posto sotto sequestro ammnistrativo n. 2 depositi di acque minerali per la detenzione di pedane d‘acqua esposte al sole e alle alte temperature, la mancanza di registrazione sanitaria, nonché per le carenze igienico sanitarie strutturali.

Nell’occorso sono state poste sotto sequestro penale circa 150.000 bottiglie d’acqua minerale e segnalati alle competenti autorità giudiziaria e sanitaria i titolari delle attività commerciali.

Va precisato che l’esposizione al sole provoca degradazione della plastica, con rilascio di sostanze chimiche nell’acqua potenzialmente dannose per la salute. Inoltre, il calore favorisce la proliferazione di alghe e batteri nell’acqua, alterandone sapore e qualità.

In relazione alla descrizione dell’intervento operato dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Catania nel presente comunicato stampa, le persone deferite all’Autorità Giudiziaria sono da ritenersi presunte innocenti fino all’eventuale, definitivo accertamento della loro colpevolezza nella successiva sede processuale