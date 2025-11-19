NAS: sicurezza alimentare. prodotti invasi da parassiti. chiuso un supermercato e sequestrati 400 kg di farina

I Carabinieri del NAS di Catania, nell’ambito delle attività tese a garantire la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera produttiva e distributiva degli alimenti, hanno eseguito attività ispettive presso due noti supermercati del capoluogo etneo, sottoponendo a sequestro probatorio circa 400 kg di farine di vario tipo, in cattivo stato di conservazione ed invase da parassiti.

Uno dei due supermercati è stato sottoposto a sospensione immediata per le accertate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, determinate dalla presenza di infestanti, escrementi e carcasse putride di roditori in vari locali, specie in quelli destinati allo stoccaggio degli alimenti.

Al termine delle operazioni, i titolari delle due attività sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria.

In relazione alla descrizione dell’intervento operato dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Catania nel presente comunicato stampa, le persone deferite all’Autorità Giudiziaria sono da ritenersi presunte innocenti fino all’eventuale, definitivo accertamento della loro colpevolezza nella successiva sede processuale.