Nasce a Palermo il “Premio nazionale Teatro Biondo per la nuova drammaturgia under 40”

Una giuria di esperti selezionerà un’opera inedita, che il Teatro Biondo porterà in scena – Il Teatro Biondo di Palermo chiama a raccolta giovani autori e autrici di teatro in vista di future produzioni. Su iniziativa del direttore Valerio Santoro nasce infatti il “Premio nazionale Teatro Biondo per la nuova drammaturgia under 40” con l’obiettivo di individuare, promuovere e valorizzare opere di drammaturgia contemporanea scritte da autrici e autori italiani con un’età inferiore ai 40 anni.

«Con questa iniziativa – spiega Santoro – vogliamo valorizzare i giovani autori dando loro la possibilità di farsi conoscere, di relazionarsi con professionisti del settore e di portare in scena le loro opere. Il progetto triennale del Teatro Biondo pone al centro quelli che ritengo siano gli elementi costitutivi e imprescindibili del teatro: il testo e l’attore. Da qui nasce l’esigenza di individuare nuove scritture e nel contempo dare la possibilità alle nuove generazioni di farsi conoscere e di affermarsi in ambito nazionale».

Le autrici e gli autori hanno tempo fino al 10 maggio per presentare le loro opere, purché si tratti di testi inediti, non ancora rappresentati in pubblico, scritti in lingua italiana o in uno dei dialetti nazionali. Ogni autore può proporre una sola opera, che nell’ipotesi di messa in scena abbia una durata massima di circa un’ora e che preveda un massimo di quattro personaggi. Non sono ammessi adattamenti, revisioni o riscritture di testi preesistenti.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura e le opere all’indirizzo e-mail nuovadrammaturgia@teatrobiondo.it entro il 10 maggio 2025, allegando i documenti previsti nel bando. Le opere saranno esaminate da una giuria nominata dalla Direzione del Teatro Biondo e composta da esperti di teatro. La giuria selezionerà cinque opere finaliste, che saranno presentate nel corso di letture sceniche. Dopo un’ulteriore selezione sarà proclamata l’opera vincitrice del “Premio nazionale Teatro Biondo per la nuova drammaturgia under 40” edizione 2025, che il Biondo si impegna a rappresentare nell’ambito delle proprie attività di spettacolo.

Tutte le informazioni e l’avviso integrale del Premio sul sito www.teatrobiondo.it.

