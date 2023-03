Nasce a Trapani il master di UNIPA in “Comunicazione per l’enogastronomia”

Aperte le iscrizioni al Master universitario di primo livello in “Comunicazione per l’enogastronomia”. Il corso di un anno si svolgerà nel Polo Unipa di Trapani e ha l’obiettivo di formare i professionisti della comunicazione del settore agroalimentare.

Trapani – È prevista a maggio la partenza del Master di primo livello in comunicazione per l’enogastronomia dell’Università di Palermo, che si svolgerà nel Polo Universitario Territoriale di Trapani.

Questa iniziativa integra l’offerta formativa dell’Università di Palermo con un programma di formazione inedito sulla comunicazione per imprese, enti e aggregazioni coinvolti nelle filiere alimentari e vinicole. Il programma di un anno è pensato per neolaureati e professionisti che ambiscono ad accrescere il proprio know-how nella promozione dell’enorme patrimonio enogastronomico siciliano e italiano. A questo scopo, il piano di insegnamenti include corsi di marketing, comunicazione, cultura enogastronomica, scienze sensoriali e alimentari, scrittura in inglese e branding, per fornire una formazione quanto più completa ai partecipanti.

È stata decisiva, per il lancio del progetto, l’alleanza con numerose realtà che operano nel territorio e che hanno rafforzato la dotazione del progetto con patrocini, borse di studio e supporto tecnico. Il connubio tra mondo accademico e aziendale permetterà di arricchire il programma formativo avvalendosi di contenuti di qualità, grazie all’intervento di professionisti del settore ed esperienze sul campo.

“Il Master di primo livello in comunicazione per l’enogastronomia è un progetto che abbiamo fortemente desiderato – sostiene il prof. Gianfranco Marrone, coordinatore del corso – e che nasce con un obiettivo ambizioso: colmare l’importante divario che corre tra una vocazione indiscutibile per la Sicilia, l’enogastronomia con il suo incalcolabile indotto economico e sociale, e la perdurante assenza sul territorio di percorsi formativi specifici per la sua necessaria promozione in Italia e nel mondo”.

Il termine per le richieste di iscrizione è fissato al 31 marzo 2023. Sono previste borse di studio a copertura totale e parziale della tassa di iscrizione, attribuite secondo graduatorie di merito.

Si allega una presentazione del corso.

IL MASTER IN “COMUNICAZIONE PER L’ENOGASTRONOMIA”, IN SINTESI

OBIETTIVI DEL CORSO

Il Master fornirà ai corsisti le conoscenze e gli strumenti specifici nel campo delle scienze della comunicazione e dei saperi gastronomici al fine di:

– elaborare strategie di marketing e comunicazione integrata per prodotti e servizi del settore agroalimentare;

– coordinare la progettazione e l’esecuzione delle leve di promozione efficaci;

– svolgere ricerche e analisi sui fenomeni comunicativi e culturali in ambito food&beverage;

– contribuire alla diffusione della cultura enogastronomica e allo sviluppo sostenibile di un territorio.

A CHI È RIVOLTO

Studenti universitari, professionisti della comunicazione food&beverage, imprenditori e lavoratori della filiera agroalimentare, consulenti in marketing e comunicazione.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Il master forma professionisti del settore agroalimentare con ruoli di coordinamento e consulenza per enti e imprese della produzione, trasformazione, distribuzione e comunicazione agroalimentari: aziende, consorzi, istituzioni, agenzie di sviluppo del territorio, assessorati, agenzie di comunicazione e media.

COORDINATORE

Prof. Gianfranco Marrone

Docente di Semiotica, Dipartimento Culture e Società

SPECIFICHE

Master di primo livello della durata di un anno (60 CFU), da maggio 2023

SEDE DELLE LEZIONI

Polo Territoriale di Trapani – Università di Palermo, via Dante Alighieri 2/4, Trapani

REQUISITI DI ACCESSO

Possesso della laurea triennale o magistrale

COSTI

Tassa di iscrizione di 2.555,00 euro (rateizzabile)

BORSE DI STUDIO

3 borse di studio a copertura totale del costo di iscrizione

4 borse di studio a copertura parziale del costo di iscrizione

PIANO DEGLI INSEGNAMENTI

Teoria del gusto

Laboratorio di comunicazione enogastronomica

Branding alimentare

Marketing del settore enogastronomico

Comunicazione della tipicità gastronomica

Food packaging

Storia del cibo e culture alimentari

Ristoranti e forme della ristorazione

Stili e consumi alimentari

Cultura visuale del cibo

Gastronomia e media

Antropologia del cibo

Produzione alimentare

Enologia e sensorialità

Food writing (in inglese)

Project work di food & wine branding

Stage finale in azienda

MAIN SPONSOR (Sostenitori del progetto e/o delle borse di studio e/o sedi di stage)

Asterisco Sicilia

Baglio di Pianetto

Donnalucata farm

fruitecom

Gal Elimos

IRVOS – Istituto regionale del vino e dell’olio

Cantina Lisciandrello

Premiati Oleifici Barbera

Salvatore Tamburello

Tasca d’Almerita

SPONSOR TECNICI

Alessandro di Camporeale

Moltivolti

Morettino

Studio Forward

PARTNER

Assovini Sicilia

Circolo semiologico Siciliano

CORERAS – Consorzio regionale per la ricerca applicata e le sperimentazioni

Museo delle marionette Antonino Pasqualino

Slow Food Palermo

Wine in Sicily magazine

PER INFORMAZIONI

Prof.ssa Ilaria Ventura Bordenca, vice-coordinatrice del Master

Docente di semiotica, Dipartimento Culture e Società, ilaria.venturabordenca@unipa.it

PER ISCRIVERSI

Visitare il bando di partecipazione al link <bit.ly/mastergusto>

Iscrizione entro il 31 marzo 2023

