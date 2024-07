Nasce “CAMPARÌA, Museo dei Magazzini della Tonnara Florio” a Favignana

Apre venerdì 5 luglio con un doppio appuntamento Vernissage Iconic Women- Multimedia Experience di Domenico Pellegrino e presentazione degli exibith dedicati alla storia della Tonnara con Gaspare Balsamo, il sound artist Alessandro Librio e il documentario a cura di Simona Bua

Venerdì 5 luglio 2024, la Camparìa di Favignana, la più importante delle Tonnare dell’impero commerciale dei Florio e cuore nevralgico della mattanza, la millenaria pesca del tonno rosso del mediterraneo, si rinnova riaprendo al pubblico con una monumentale sede museale ed espositiva: “CAMPARÌA, Museo dei Magazzini della Tonnara Florio”.

La serata di apertura, a partire dalle 19, è all’insegna della commistione tra generi e linguaggi artistici, coinvolgendo l’autore e attore Gaspare Balsamo, tra i più noti “cuntisti” siciliani e il sound artist Alessandro Librio. Nella serata sarà proiettato il documentario La Camparìa, di Simona Bua, che racconta la storia della trasformazione del luogo.

Mentre nello spazio “Camparia” fino all’8 settembre è in mostra “ICONIC WOMEN – Multimedia Experience” personale di Domenico Pellegrino, che approda in Sicilia dopo essere stata presentata all’ultima DesignWeek milanese.

Dopo quasi vent’anni di abbandono dall’ultima mattanza del 2007 e dopo uno scrupoloso lavoro di restauro, questa fucina creativa, unica nel suo rapporto uomo-mare, simbolo del lavoro, della fatica, del sostentamento di intere generazioni (da qui il nome “camparìa”, nel senso che “dava da campare” alle famiglie) e brulicante di uomini per oltre due secoli, viene restituita e raccontata a cittadini e visitatori, chiudendo il cerchio della storia della presenza dei Florio a Favignana, con un emblematico tassello mancante, che si aggiunge alla storia delle Tonnare di Favignana e Formica.

È proprio qui, nei Magazzini della Camparìa, infatti che la tonnara, quell’antichissimo e complesso sistema di reti per la tradizionale pesca del tonno rosso di corsa, veniva progettata e realizzata nei mesi invernali; è in questi immensi spazi che la stessa tonnara, con i suoi chilometri di reti e tutto l’apparato di boe, cime e ancore, veniva calata a terra prima ancora di essere calata in mare, per arrivare poi a quella fase conclusiva, in cui i tonni venivano catturati, la mattanza.

La struttura ciclopica della Camparìa, costituita da una grande sala a tre navate e dalle antiche strutture di rimessaggio (Trizzane), è un’espressione di archeologia industriale di fine ‘800, con archi a sesto acuto in pietra arenaria e una superficie coperta complessiva di 2500 mq e scoperta di 3500 mq. Oltre alle tradizionali imbarcazioni utilizzate per la mattanza (vasceddi, bastarde, muciara i raisi), alle enormi ancore, a un vastissimo repertorio di oggetti di lavoro creati in questi luoghi da generazioni di lavoratori e recuperati all’abbandono dall’artista Enzo Rinaldi, oltre alle reti fatte a mano, alle carte e ai documenti storici di particolare interesse antropologico, sarà visibile anche la Lancia di Donna Franca Florio, raro esempio di architettura navale, costruita dai mastri d’ascia inglesi intorno alla fine del XIX secolo, sullo stesso disegno delle antiche baleniere e, utilizzata da donna Franca e dai suoi ospiti illustri per le escursioni nelle splendide acque cristalline dell’isola di Favignana. Alcuni degli oggetti esposti saranno inoltre animati e resi interattivi in Realtà Aumentata grazie alla collaborazione con Bepart di Milano.

Tra le prime opere della collezione permanente del Museo, saranno presentate l’installazione sonora dell’artista Alessandro Librio, dal titolo “I SIRENI”, con la voce di Gaspare Balsamo, e il documentario “LA CAMPARÌA”, con la regia di Simona Bua, prodotto da Melqart Productions.

La mostra personale “ICONIC WOMEN – Multimedia Experience” di Domenico Pellegrino, nello spazio “Camparia” fino all’8 settembre presenta un’opera inedita dedicata all’isola dell’arcipelago delle Egadi: il ritratto di Franca Florio. Icone pop scintillanti, racconti inediti, voci femminili e musica regalano un’anima alle donne disegnate da Domenico Pellegrino. Attraverso un connubio di immagini, suoni e parole, le icone del passato prendono vita sotto lo sguardo dello spettatore, accompagnate dalla realtà aumentata, dalle voci delle donne siciliane del mondo dello spettacolo e da una selezione musicale sapientemente curata.

venerdì 5 luglio 2024

Inaugurazione e vernissage alle 19.00

Camparia, Museo dei Magazzini della Tonnara Florio

Piazza Marina, Favignana (Tp)

ingresso gratuito con registrazione

al link https://www.domenicopellegrino.com/event-details/iconicwomenfavignana

Dal 6 luglio

Ingresso con biglietto unico

Orari: dalle 09.00 alle 13 e dalle 18.30 alle 23.30

Biglietto ingresso € 7,00 ridotto * – € 10,00 intero – € 12,00 biglietto open

ingresso gratuito per i minori di 6 anni

*minori di 18 anni, maggiori di 65 anni, gruppi superiori a 10 persone



Biglietti disponibili su Ticketone e presso il botteghino a Camparia

