Nasce “Ciak per i diritti dell’infanzia” il primo Premio di Save the Children alla Festa del Cinema di Roma

L’Organizzazione sottolinea l’importanza di valorizzare il potere del cinema come strumento di sensibilizzazione e cambiamento, capace di dare voce alle storie spesso invisibili dei più piccoli.

In occasione della 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, Save the Children – l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro.– annuncia la nascita del Premio “Ciak per i diritti dell’infanzia”, un riconoscimento annuale dedicato all’opera cinematografica presentata nell’edizione 2024 della Festa del Cinema di Roma che, con elevato valore artistico e sociale, riesce a mettere al centro l’infanzia e l’adolescenza, raccontandone con sensibilità e profondità le sfide, i diritti e le speranze.

Il primo premio sarà assegnato il 23 ottobre 2026 alle ore 16:00 presso la Sala Borgna, all’interno della cornice della Festa del Cinema di Roma, alla presenza del regista premiato e del cast. A seguire, è prevista la proiezione del film vincitore.

Il premio nasce con l’obiettivo di valorizzare l’importanza del cinema come strumento di sensibilizzazione e cambiamento, capace di dare voce alle storie spesso invisibili dei più piccoli. Temi come l’educazione, la protezione, l’inclusione e la partecipazione – al centro dell’impegno quotidiano di Save the Children, dal villaggio più remoto nel mondo ai quartieri più svantaggiati delle città italiane – trovano nel linguaggio universale del cinema una forza espressiva capace di toccare le coscienze e promuovere una cultura dei diritti.

“La presenza di Save the Children alla Festa del Cinema di Roma è per noi fondamentale e rappresenta un’occasione preziosa per portare al centro del dibattito culturale i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, soprattutto in un momento storico in cui, in molte parti del mondo, vengono gravemente violati. Il premio ‘Ciak per i diritti dell’infanzia’ vuole essere un segnale forte e concreto di impegno e speranza. Con questo premio, infatti, vogliamo celebrare chi, attraverso il linguaggio universale del cinema, riesce raccontare i sogni, i desideri, le passioni, ma anche le ingiustizie che ogni giorno attraversano le vite di bambine, bambini e adolescenti. È un invito a guardare il mondo con i loro occhi e a costruire insieme un futuro più equo partendo proprio da loro” ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia.

Il riconoscimento sarà assegnato ogni anno, con l’auspicio di contribuire a una cultura cinematografica sempre più attenta e responsabile nei confronti delle nuove generazioni, in un contesto globale in cui i bambini e le bambine sono spesso i più vulnerabili, colpiti da conflitti, emergenze e crisi climatica.

Com. Stam. fonte Save the Children