Si è tenuta questa mattina 13 marzo 2021, presso la sede regionale di Confeuropa Imprese in Siracusa, la costituzione di Confeuropa Imprese-Associazione territoriale Siracusa (in seguito Confeuropa Siracusa), presieduta dal dott. Domenico Romeo, console onorario della Turchia in Sicilia.

All’appuntamento è intervenuto il Presidente Nazionale ad interim regionale Dott. Giuseppe Alizzio, il quale ha manifestato tutto il suo compiacimento per essere presente e tenere a battesimo la Confeuropa territoriale di Siracusa così com’era avvenuto la settimana scorsa a Ragusa.

“Confeuropa Siracusa- afferma il neopresidente Domenico Romeo- ha gettato le basi per essere protagonista in questa ripartenza, vicino alle aziende che avranno bisogno della nostra professionalità, del nostro aiuto, dando tutto il supporto che sarà necessario per lo sviluppo territoriale e per proiettarli nei mercati internazionali.

Confeuropa imprese, in tal senso, svolge una costante azione di indirizzo strategico per le Imprese siciliane e a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI e per la promozione del Made in Italy e del Sistema Italia”.

“Da oggi Confeuropa imprese– sottolinea Alizzio – è presente su tutta la Sicilia orientale e presto andremo a completare la parte della Sicilia occidentale; per cui la costituzione di oggi è un esempio di quel che dobbiamo fare sia nel territorio siciliano che nelle altre regioni e del metodo che dobbiamo seguire”.

“L’incontro odierno- prosegue Alizzio -assume un doppio significato- da una parte perché nasce nella sede madre di Confeuropa imprese, ricordando che Confeuropa Imprese nasce nel 2006 per volontà del Dott. Calogero Campisi già Presidente Nazionale di Confeuropa Imprese ed oggi Presidente di Confeuropa Imprese in the World;

dall’altra perché con la costituzione di oggi di “Confeuropa Siracusa” saremo presenti nel territorio e quindi comincia un percorso destinato a migliorare la rappresentatività verso le micro e medie imprese del Siracusano”.

Dopo questo periodo di inattività causa covid bisogna ritrovare lo slancio cooperativo necessario per fare quelle scelte che permettano al nostro territorio di trovare le giuste energie per riprendere lo sviluppo economico, sociale e culturale.

“Siamo convinti – conclude il dott. Giuseppe Alizzio – che lo sviluppo integrato del territorio passa dal turismo, nella sua eccezione più ampia sfruttando un turismo tutto l’anno, la cultura, fashion ed enogastronomia.

Un turismo sostenibile può rappresentare la chiave vincente, ma occorre cambiare passo, è necessario diversificare le offerte, proporre idee nuove capaci di soddisfare determinate nicchie di mercato.

Infine un appello Alizzio lo rivolge al nuovo direttivo esortandolo ad inserire nel direttivo la quota rosa, ricordando che in questo periodo di pandemia secondo l’ISTAT “il calo nell’occupazione nel mese di dicembre è stato quasi esclusivamente femminile. Nonostante sia ancora attivo, fino alla fine di marzo, il blocco dei licenziamenti, l’occupazione è tornata a calare e a perdere il lavoro lo scorso mese sono state soprattutto le donne. La situazione era lievemente migliorata tra luglio e novembre, ma ora di nuovo male: i lavoratori sono scesi di 101 mila unità e di questi 99 mila sono donne.”

Non dimentichiamoci dei giovani: la valorizzazione e la rinascita di questo splendido territorio, che è la Sicilia, passa anche attraverso il talento dei nostri giovani. In 10 anni l’Italia ha perso 250.000 giovani, distribuiti prevalentemente nel continente europeo; la chiamano “mobilità intellettuale-economica” perché la maggior parte dei nostri giovani espatria per motivi di studio e lavoro. Non disperdiamo e dissipiamo questo enorme patrimonio aiutiamo i giovani a rientrare”.

Il Consiglio di Presidenza di Confeuropa Siracusa è così composto: Domenico Romeo (Presidente);Silvio Aliffi (Vice Presidente); Giuseppe Cambareri (Segretario Generale); Carmelo Crispino (tesoriere); Augusto Cantone (Consigliere con delega internazionalizzazione); Sebastiano Interlandi (Consigliere); Giovanni Basile ( Consigliere).

Valerio Martorana

Com. Stam.