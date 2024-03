Nasce “Esosport Run”, progetto di riciclo di scarpe sportive presso il Campo Coni

Sbarca a Trapani Esosport: l’ecologia e lo sport si fondano per un progetto green. Giovedì scorso, presso il Campo Coni, è stato posizionato un punto di raccolta Esosport.

Il progetto, in partnership con Agesp, è stato realizzato in collaborazione con l’associazione “Sportivamente” che è stata ammessa al bando di Sport e Salute, Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile universale, finalizzato a sostenere e finanziare progetti di innovazione sociale.

Esosport run è oggi il primo e unico progetto di riciclo di scarpe sportive in Italia e in Europa. Grazie all’Esosport bag, si possono inserire le vecchie scarpe negli Esobox, contenitori in cartone riciclato, presenti nei punti concordati con la Pubblica Amministrazione (nel caso di Trapani, all’interno della struttura del Campo Coni) con la quale sono state stipulate specifiche convenzioni.

La raccolta ha come fine ultimo, grazie a un accurato procedimento di separazione della suola dalla tomaia, la generazione di materia prima seconda, che, attraverso l’Associazione GOGREEN Onlus, viene donata gratuitamente alle amministrazioni pubbliche per la costruzione dei Giardini di Betty, dedicati ad Elisabetta Salvioni Meletiou, e della Pista di Pietro, progetto dedicato a Pietro Mennea.

“Un circolo green da sposare – commenta l’assessore allo Sport e all’Ambiente Emanuele Barbara -: dalle suole delle vecchie scarpe donate, sarà possibile ricavare tappeti antitrauma per aree dedicate ai bambini o piste in gomma per l’attività sportiva. Confidiamo in una massiccia adesione da parte dei trapanesi: un modo intelligente per buttare le vecchie scarpe da ginnastica che non servono più”.

Com. Stam. + foto