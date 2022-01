Nasce il canale Spotify della Federciclismo

Uno strumento pensato non solo per esplorare gusti ed interessi musicali dei nostri campioni di ciclismo, ma soprattutto per condividere contenuti originali ed esclusivi attraverso i podcast

ROMA – La Federciclismo allarga la sua rete ed entra a far parte della grande community di Spotify. Nasce ufficialmente oggi il canale Spotify della FCI, pensato come strumento non solo per esplorare gusti ed interessi musicali dei nostri campioni di ciclismo, ma soprattutto per condividere contenuti originali ed esclusivi in cui concentrare tutto il materiale audio raccolto prima, durante o dopo un evento sportivo o istituzionale della Federazione.

Lo faremo sotto forma di podcast, programmi audio di natura seriale a episodi, in cui verranno ricostruite cronache, intervistati i protagonisti e raccontato le imprese dei nostri azzurri.

Spotify è un servizio musicale digitale che ti consente di ascoltare in streaming milioni di brani e file audio su diversi dispositivi. Ad oggi è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di musica, i quali hanno a disposizione in ogni momento ogni brano musicale, dalle ultime hit di tendenza fino a canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e mondiale.

Ma non solo: Spotify è una piattaforma in continuo aggiornamento che permette non solo di ascoltare musica gratuitamente, ma anche creare Playlist personalizzate. Partiremo proprio dalle canzoni preferite degli azzurri, quelle che sanno colmare e quelle che sanno calmare, quelle che danno la carica poco prima di una gara, quelle che consolano dopo una sconfitta, quelle su cui ballano dopo una vittoria.

Le prime due sono già online: 10 titoli scelti da Elia Viviani e 10 da Vittora Guazzini. Romanticismo e ritmo per il campione del mondo pista, carica e adrenalina per la campionessa europea a cronometro.

Dalle playlist musicali, di contorno rispetto ai temi generalmente trattati dalla comunicazione federale, si passerà quindi ai podcast, attraverso i quali la Federazione divulgherà contenuti audio originali e di approfondimento. Diverse le tematiche che svilupperemo: interviste esclusive, dichiarazioni a margine di un evento, vita e storie di atleti, formazione e tanto altro, seguendo passo passo ogni step della stagione.

Com. Stam./foto