Fortemente sostenuta dagli attuali Vertici Nazionali e con l’autorizzazione della Presidente Nazionale, Donna Mila Brachetti Peretti, nasce in Sicilia a Palermo la prima sede locale dell’Associazione Nazionale Crocerossine d’Italia – Onlus.

A darne comunicazione è Anna di Marzo, già Ispettrice Regionale del Corpo delle IIVV della CRI Sicilia ed oggi designata quale referente dell’Associazione per il territorio, che esprime , nelle proprie parole, soddisfazione e compiacimento: “sono molto contenta che anche la nostra Regione possa fregiarsi di ospitare una sede dell’Associazione, con l’avvio a Palermo della prima sede territoriale; sono grata alla Presidente Nazionale e a tutto il Consiglio certa che , per il territorio sarà un’ulteriore opportunità di arricchimento , per il supporto che verrà offerto con le attività che saranno organizzate e poste in essere “.

Costituita a Roma nel 2014 per volontà di Donna Mila Brachetti Peretti , già Ispettrice Nazionale del Corpo delle IIVV della CRI fu, dalla stessa , fondata insieme ad un gruppo di IIVV della Croce Rossa; l’Associazione, nata a supporto del Corpo delle Infermiere Volontarie sulla base dei principi fondamentali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa , è impegnata su tutto il territorio nazionale, con le differenti sezioni, in varie campagne di sensibilizzazione e in attività di supporto concreto dei più deboli .

24 le nuove Socie della sede di Palermo e tanti i progetti in cantiere, in linea con gli obiettivi e le finalità dell’Associazione – ” sarà un impegno importante che ci vedrà presenti sul territorio in servizi socio – assistenziali , a favore dei soggetti più vulnerabili ed in attività culturali e formative rivolte alla popolazione” – riferisce Anna di Marzo , già al lavoro con le socie per pianificare i futuri impegni; ” opereremo nel rispetto del momento attuale , gravemente segnato dall’emergenza pandemica , cercando di essere vicine con azioni solidali verso chi è segnato dalle difficoltà economiche , ma non rinunciamo a pianificare già da adesso eventi sociali che , quando sarà possibile, consentiranno di presentare e far conoscere l’Associazione sul territorio a tutte le Istituzioni civili e militari, le Associazioni di volontariato e i Club service , con i quali collaboreremo , nel pieno rispetto delle finalità statutarie “.

Un impegno importante quello della nuova Associazione Crocerossine d’Italia a Palermo che, ponendosi in linea con gli obiettivi nazionali ed in spirito di collaborazione con le altre sedi già operative sul territorio italiano, sarà certamente apprezzata e valorizzata!

L’Associazione è aperta a tutti coloro, uomini e donne, che ne condividono gli ideali; per info e comunicazioni è possibile contattare l’indirizzo mail: sez.palermo@crocerossineditalia.org

