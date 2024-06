Nasce la Commissione Onorificenze e Riconoscimenti FMI per celebrare le imprese di uomini e donne del motociclismo italiano

Riconoscere e premiare l’impegno straordinario, la dedizione e l’eccellenza di donne, uomini e Moto Club che si sono distinti nell’ambito del motociclismo.

E’ questo l’obiettivo della Commissione Onorificenze e Riconoscimenti istituita dal Consiglio Federale della Federazione Motociclistica Italiana e coordinata da Lorena Sangiorgi.

Celebrando le imprese compiute dai piloti, i progetti dei Moto Club e dei Tesserati e le iniziative di personalità di spicco, la FMI vuole continuare a valorizzare e promuovere lo sport, la cultura e la tradizione motociclistica italiana a livello nazionale e internazionale.

I Premi e le Onorificenze verranno conferiti annualmente durante una cerimonia dedicata. I dettagli della prima edizione ed i relativi criteri di attribuzione verranno resi noti prossimamente. Tra i premi più attesi si annoverano quelli riservati rispettivamente al Moto Club dell’anno e al Campione dell’anno. Inoltre saranno assegnati numerosi Premi Speciali: “Una vita per il motociclismo” (rivolto a personalità che hanno dedicato la loro vita al mondo del motociclismo), “Moto Club Centenario” (per i sodalizi esistenti da 100 anni), “Fair Play” (attribuito a coloro che si sono particolarmente distinti per il comportamento corretto, etico, sportivo e sociale), “Diversità e inclusione” (dedicato a individui, organizzazioni o eventi distintisi per la promozione delle pari opportunità), “Sostenibilità” (conferito a organizzazioni o eventi sportivi che hanno dimostrato un forte impegno per la sostenibilità ambientale), “Moto Ingenium”, (riconoscimento assegnato alla realtà che si è particolarmente distinta nel corso dell’anno sulla base di aspetti quali, a titolo esemplificativo, risultati ottenuti, innovazione, sicurezza, formazione, promozione, ricerca e qualità) e “Moto Press” (premio per i media che hanno contribuito a diffondere la cultura dello sport motociclistico). Numerose personalità verranno inoltre insignite di Onorificenze e Premi Speciali.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Crediamo che la promozione della cultura delle due ruote passi attraverso la valorizzazione di uomini e donne che hanno scritto e stanno scrivendo pagine importanti della storia motociclistica. La Commissione Onorificenze si pone l’obiettivo di individuare e premiare i protagonisti del nostro mondo, coloro che grazie alla loro passione sono una fonte di ispirazione per molti di noi. Presto sveleremo tutti i dettagli in merito alla prima cerimonia di premiazione, che si terrà in un contesto di alto profilo istituzionale”.

Com. Stam. + foto FMI