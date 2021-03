La terza edizione del Festival Internazionale del Libro e della Cultura di Catania si avvicina e tante sono le novità: una raccolta antologica, le nuove giurie del premio letterario e molto altro ancora

CATANIA – Fin dal suo esordio, il Festival Internazionale del Libro e della Cultura di Catania ha avuto un grande obiettivo: dare spazio a chi con le parole crea, trasforma, lavora.

Dalla prima edizione a oggi, il punto centrale è stato il Premio letterario “Cultura sotto il Vulcano”, concorso che raccoglie le opere di tanti autori emergenti e non solo, costruendo un battello di parole, immagini ed emozioni.

È per questo motivo che la direzione organizzativa di Etnabook ha deciso di riconoscere il giusto tributo alle opere partecipanti della scorso edizione e di creare la prima raccolta antologica del Premio Letterario “Cultura sotto il vulcano”. La raccolta è prodotta da No_Name Editore che ne ha curato, passo dopo passo, le prime bozze, seguendo tutto il processo di impaginazione. Sarà possibile acquistare la raccolta antologica a partire da aprile 2021 nelle librerie partner e nei principali store digitali (IBS, Amazon, Unilibri, ecc).

Anche per l’edizione 2021 il Premio Letterario Etnabook – Cultura sotto il vulcano sarà articolato in tre sezioni: a) Poesia; b) Narrativa/Saggio; c) Un libro in una pagina. Alle migliori opere partecipanti spetterà una targa, un premio in denaro e delle menzioni speciali. Non mancherà, inoltre, il concorso dedicato ai booktrailer, rivolto alle trasposizioni cinematografiche di opere letterarie. Per tutte le informazioni relative al bando di concorso, è possibile consultare lo spazio dedicato sul sito http://etnabook.it/bandi-premio-letterario/.

A selezionare le opere vincitrici saranno quattro giurie composte da esponenti del mondo della cultura, del giornalismo e del cinema. Per la sezione Poesia, nella giuria, che compone il collettivo, è presente l’editor Erica Donzella, l’autore Dario Miele e l’editore Marco Tomaselli; per la sezione Narrativa/Saggio il gruppo è formato da Giusy Sciacca (giornalista, autrice e presidente di giuria), Piero Lipera (giornalista), Milena Privitera (giornalista e autrice), Sal Costa (autore), Giuliana Russo (docente dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania) ed Ermete Labbadia (direttore festival “Inventa un Film”); per la sezione Un libro in una pagina i membri della giuria sono i giornalisti Davide Di Bernardo e Agnese Maugeri e il docente universitario Maurizio Zignale (presidente di giuria).

Infine, per il concorso Booktrailer, il festival ha l’onore di avere tra i giurati le attrici Lucia Sardo e Barbara Bacci, gli attori Tony Sperandeo e Roberto Carrubba, i registi Riccardo Camilli e Max Nardari e la giornalista Carlotta Bonadonna.

Un premio speciale, intitolato a Enrico Morello, vincitore della prima edizione di Etnabook, Cultura sotto il vulcano, prematuramente scomparso, sarà consegnato dal presidente onorario del Premio Letterario, Salvatore Massimo Fazio.

La manifestazione si svolgerà dal 23 al 25 settembre, in una tre giorni di eventi, presentazioni di libri, mostre, proiezioni, spazi dedicati per i più piccoli, musica, cinema e molto altro. Nell’attesa dell’evento in presenza, Etnabook continua il suo viaggio culturale attraverso gli appuntamenti online di Aspettando Etnabook 2021 che hanno già inaugurato il mese di marzo e che accompagneranno tutta la stagione primaverile, coinvolgendo autori e case editrici di tutta Italia. Il prossimo appuntamento sulla pagina Facebook Etnabook sarà il 19 marzo alle ore 21:00, con la penna tarantina di Daniela Stallo e il suo Bruciati Vivi, Arkadia Editore.

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram ufficiali e il sito internet www.etnabook.it.

L’evento Etnabook Festival è organizzato dall’associazione culturale NO_NAME presieduta da Cirino Cristaldi.

Di seguito, gli autori della raccolta antologica del Premio Letterario Etnabook, Cultura sotto il vulcano.

Sezione A – Poesia

Massimiliano Andreoni, Domenica Blanda, Giuseppe Blandino, Mara Burgio, Valentina Carmen Chisari, Isabella Cipriani, Paola Ciurcina, Lucia Compagnino, Giovanna Contrino, Andrea Gaetano Costa, Bartolomeo Errera, Domenico Faniello, Samuele Fazio, Francesco Fiore, Pierangela Fleri, Salvatore Gazzara, Gabriella Grasso, Stefano Gresta, Giuseppe La Rocca, Camillo Lanzafame, Anastasia Laurelli, Elisabetta Liberatore, Gaetano Mulè, Svetlana Ruffalo, Irene Russo, alentina Mariana Scroppo, Tina Squaddara, Maria Chiara Trimarchi, Vincenzo Vecchio.

Sezione C – Un libro in una pagina

Simona Adinolfi, Marco Aleppo, Paola S. Baia, Domenica Blanda, Elisabeth Brichta, Svevo Codella, Lucia Compagnino, Danilo De Luca, Davide Maria Rosario Ficarra, Andrea Giostra, Bogdan Groza, Francesco Guzzardi, Camillo Lanzafame, Anastasia Laurelli, Carla Mannino, Francesco Marotta, Giovanni Palilla, Marco Pappalardo, Santina Paradiso, Massimo Rapisarda, Svetlana Ruffalo, Gianfranco Sorge, Pietro Zingale.

