Nasce una nuova delegazione Marevivo per la difesa dell’arcipelago delle Isole Eolie

Lipari – Marevivo continua il suo impegno costante per la tutela delle Isole Eolie e annuncia con entusiasmo la nomina di Massimo Lo Schiavo a nuovo delegato dell’Arcipelago.

Questa scelta rafforza la presenza di Marevivo sul territorio e sottolinea la volontà dell’associazione di intensificare le proprie azioni a difesa di uno dei patrimoni naturali più preziosi della Sicilia e del Mediterraneo. Con Massimo Lo Schiavo alla guida della delegazione eoliana, Marevivo è pronta a portare avanti nuove iniziative e a consolidare i progetti esistenti, lavorando in stretta collaborazione con le comunità locali per la salvaguardia dell’ambiente marino e costiero delle sette isole.

Marevivo vanta una lunga e proficua storia nelle Isole Eolie, caratterizzata da un impegno costante e capillare. Negli ultimi dieci anni, l’associazione ha portato avanti con dedizione il progetto “Delfini Guardiani” in tutte le scuole elementari dell’arcipelago, raggiungendo anche le più piccole realtà di Alicudi e Filicudi non trascurando i pochi bambini di queste isole che ogni anno attendono con ansia i giovani educatori di Marevivo e le loro gioiose attività di educazione ambientale.

Un impegno decennale e instancabile nel coinvolgere sia i più giovani che l’intera comunità nella conoscenza approfondita del territorio dal punto di vista ambientale. L’obiettivo primario di queste attività è sempre stato quello di promuovere una presa di coscienza della straordinaria valenza di questi piccoli paradisi naturali.

Si mira a far comprendere appieno l’importanza che questi luoghi rivestono, non solo per l’incredibile patrimonio di biodiversità e bellezza che racchiudono, ma anche per le ampie possibilità di studio e ricerca che offrono. È un lavoro costante per trasformare la conoscenza in rispetto e azione, assicurando che la comunità riconosca e valorizzi queste risorse preziose.

Strutturare e rendere operativa una delegazione nelle Isole Eolie rappresenta un contributo concreto e fattivo che Marevivo intende offrire al cruciale e tanto atteso processo di istituzione dell’Area Marina Protetta nell’Arcipelago.

L’obiettivo primario è contribuire fin da subito per sostenere la regolamentazione delle attività nelle isole a garanzia di una tutela più salda ed efficace che possa assicurare la salvaguardia di questo inestimabile patrimonio naturale. Una gestione attenta e normata è fondamentale per frenare i processi di eccessiva antropizzazione e lo sfruttamento indiscriminato delle risorse, elementi che minacciano la conservazione di un tesoro di biodiversità unico. Solo così il patrimonio delle Eolie potrà essere conservato e non disperso, assicurando la sua integrità per le generazioni future.

“La nomina di Massimo Lo Schiavo rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo delle nostre attività alle Isole Eolie,” hanno dichiarato congiuntamente Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo, e Fabio Galluzzo, Vice Presidente e Delegato siciliano di Marevivo. Siamo certi che la sua conoscenza del territorio e la sua passione per la tutela ambientale daranno un nuovo impulso ai nostri progetti, permettendoci di raggiungere risultati ancora più significativi”

Com. Stam. + foto Marevivo