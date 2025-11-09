Naso, interventi del CAS sul viadotto della A20: dal 10 al 12 novembre limitazioni al traffico sulla SP 146 bis

Per consentire al Consorzio per le Autostrade Siciliane l’esecuzione dei lavori di manutenzione e di messa in sicurezza del viadotto Naso, lungo l’autostrada A20 Messina–Palermo, la Città Metropolitana di Messina

ha disposto la chiusura temporanea della strada provinciale 146 bis nel tratto compreso tra il km 0+200 e il km 0+400, situato sotto la campata 6 dell’infrastruttura. L’interdizione al traffico sarà in vigore nei giorni 10, 11 e 12 novembre 2025, dalle 7:30 alle 17:00.

Nel corso del recente sopralluogo tecnico, i responsabili di Palazzo dei Leoni hanno constatato l’impossibilità di procedere con un’interruzione totale della circolazione, poiché la contestuale limitazione della strada statale 116 Randazzo–Capo d’Orlando ridurrebbe drasticamente le vie alternative, in particolare per i mezzi pesanti.

Per questo motivo l’ordinanza prevede un sistema di transito a chiusura alternata, regolato manualmente da movieri incaricati di gestire il flusso dei veicoli in base all’intensità del traffico. La scelta è volta a garantire la prosecuzione dei lavori senza interrompere completamente la mobilità, riducendo al minimo i disagi per automobilisti e residenti.

Gli utenti sono invitati a prestare particolare attenzione alla segnaletica, a ridurre la velocità in prossimità del cantiere, a pianificare per tempo gli spostamenti e a tenere conto di possibili rallentamenti, soprattutto lungo le arterie secondarie.

La sinergia tra la Città Metropolitana di Messina e il Consorzio Autostrade Siciliane è finalizzata a garantire la piena sicurezza dell’A20 e, in questo caso, della tratta Brolo–Buonfornello e del collegamento con l’A19 Palermo–Catania, conciliando le esigenze di manutenzione con quelle della mobilità quotidiana.

«Abbiamo accolto la richiesta del CAS — ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile — perché la sicurezza delle infrastrutture e dei cittadini è una priorità per la nostra amministrazione. La collaborazione con gli enti coinvolti è fondamentale per migliorare la rete viaria; per questo abbiamo chiesto che le attività siano realizzate nel massimo rispetto della viabilità locale, garantendo al contempo una gestione efficace del traffico e un monitoraggio continuo per contenere i disagi».

«Gli interventi programmati — ha spiegato il direttore generale Giuseppe Campagna — sono indispensabili per garantire la sicurezza e l’efficienza delle opere viarie. L’organizzazione delle fasi di lavoro e il controllo del traffico sono stati studiati per assicurare la continuità della circolazione e per risolvere rapidamente le problematiche riscontrate, minimizzando l’impatto sul flusso veicolare».

