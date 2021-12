Natale 2021 – Gli auguri del Sindaco Tranchida

Siamo prossimi alla fine di quest’anno 2021 che insieme al 2020 ci ha portato tristezza e difficoltà e ci ha portato via anche tanti nostri cari a causa della pandemia e non solo.

Ha fatto danni anche alle nostre imprese: oggi, a poche ore dalla rinnovata speranza con il Santo Natale, giunga non solo l’augurio dell’amministrazione comunale a Voi tutti ma anche l’impegno a continuare il cammino di rilancio e rinascita della nostra città nonostante mille difficoltà note ed altre sopravvenute.

Questo è soprattutto un messaggio di speranza a chi ha perso un’opportunità, a chi vede con difficoltà il futuro: non bisogna assolutamente mollare. Un messaggio di speranza anche per le aziende, le piccole imprese e le nostre attività. Continuiamo a lavorare perché ci sia la possibilità di sperare in un futuro migliore.

Un messaggio soprattutto ai giovani: vale la pena resistere, memori e custodi del passato per puntare a rilanciare il futuro. In questa direzione, anche con tante azioni ivi comprese quelle del Distretto Turistico per il rilancio socio economico, l’amministrazione comunale insieme ad altri comuni è impegnata a non fare passi indietro.

Un ringraziamento a tantissime persone, non solo del mio staff ma soprattutto del sistema sanitario, del mondo scolastico, delle forze dell’ordine, del terzo settore, del volontariato e della diocesi che ci hanno accompagnato e preso per mano in questo difficile cammino durante la fase pandemica ed hanno garantito sicurezza sanitaria ed urbana. Ognuno di noi deve continuare ad essere medico di se stesso, vigile di se stesso e dei propri comportamenti.

La mascherina non è un optional: dobbiamo continuare a tenerla e conviverci auspicando che la prossima primavera ci faccia abbandonare questi due anni orribili di pandemia che ci hanno privati della libertà di stare con i nostri cari, che hanno privato a tantissimi bambini la gioia di stare insieme a giocare, che ci hanno privati di relazioni umane e che hanno distrutto il nostro fragile sistema economico.

Dobbiamo essere prudenti, dobbiamo farcela e sono convinto che ce la faremo: la primavera arriverà prima ancora di quanto noi possiamo immaginare.

Auguri a Voi, alle Vostre famiglie e soprattutto auguri anche alla nostra comunità in senso largo, intesa come comunità plurale che consente a tutti di essere protagonisti del futuro che insieme vogliamo costruire.

Auguri di un Santo Natale, buone feste e soprattutto auguri di buona salute.

Giacomo Tranchida – Sindaco di Trapani

