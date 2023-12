Natale 2023: OVS e Save the Children anche quest’anno insieme per il Christmas Jumper Day

Grazie alla vendita del Christmas Jumper, disponibile negli store OVS e su ovs.it, OVS contribuirà a sostenere i progetti di Save the Children, per aiutare tanti bambini a rischio malnutrizione nel mondo.

OVS, per l’ottavo anno consecutivo, è al fianco di Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini e garantire loro un futuro.

Il Christmas Jumper Day, un’usanza nata molti anni fa nei paesi anglosassoni che ormai è diventata una tradizione anche in Italia, per questa edizione vuole sostenere i milioni di bambini che in tutto il mondo rischiano di perdere la vita a causa della malnutrizione. Moltissimi Paesi stanno infatti affrontando una crisi alimentare senza precedenti causata da cambiamenti climatici, conflitti, conseguenze della pandemia da Covid-19 e l’aumento dei prezzi alimentato anche dagli effetti economici della guerra in Ucraina.

Il maglione di Natale disegnato da OVS in esclusiva per Save the Children, disponibile in versione adulto, bambino e nelle taglie baby dai 9 ai 36 mesi, è acquistabile nei negozi del brand e su ovs.it. Inoltre, presso le casse degli store OVS, è attiva fino al 7 gennaio 2024 una raccolta fondi a sostegno dei progetti dell’associazione.

In questa edizione del Christmas Jumper Day verranno coinvolti influencer e clienti, invitati a scattare la propria personalissima “Christmas Family Postcard”, a supporto dell’attività promossa da OVS e Save the Children. Gli scatti realizzati e condivisi da ciascuno sui propri profili social, contribuiranno a creare un vero e proprio album fotografico virtuale dedicato ai diversi modi di vivere il Natale.

Com. Stam.