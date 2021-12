Natale a Marsala

Eventi in centro e in periferia con animazioni e spettacoli patrocinati dall’Amministrazione comunale e dall’assessorato regionale al turismo

Il periodo delle Festività Natalizie e per il Nuovo Anno è accompagnato a Marsala da un ricco calendario di eventi – patrocinati dall’Amministrazione Grillo e dall’Assessorato Regionale al Turismo – che interessano sia il centro urbano che le periferie.

Dopo l’accensione delle Luminarie e dell’Albero in Piazza Della Repubblica – una scenografia che ha riscosso unanimi apprezzamenti da parte della cittadinanza – si sta anche completando l’allestimento nelle Parrocchie, ciascuna con un proprio Albero natalizio. Da qualche giorno, poi, gruppi itineranti di zampognari e band jazzistiche portano aria di festa nelle contrade dei versanti nord/sud, in centro e nelle piazze, secondo il calendario proposto dall’Associazione MUSIKE’. La stessa realizzerà anche le “Città dei Ragazzi”, strutture gonfiabili con artisti di strada e animazioni nelle piazze di Terrenove Bambina, Strasatti e Loggia. Due invece i pomeriggi di sfilate in Vespa, con i motociclisti dell’Associazione “Ruote D’Occidente” in costume natalizio per le vie cittadine, con partenza da Piazza Marconi.

Interessanti anche gli appuntamenti culturali proposti dall’Associazione OTIUM che, dall’11 al 29 Dicembre, nella sede della Biblioteca sociale di via XI Maggio ospita racconti d’Autore (Ruska Jorjoliani, Giacomo Pilati, Mario Valentini), conversazioni a tema (ricordo di Abele Damiani) e un house concert (jazz).

Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, all’Impero in scena, tra gli altri, “Risate Cu Tuttu U Cori” (Guarneri-La Rosa), Concerto di Capodanno (Associazione L. Van Beethoven), “Chi dice Donna dice Camion” (I Soldi Spicci), “Forti Senza Violenza” (Gen Rosso), Concerto Jazz “Eliyah Reichen Trio” (Movimento Artistico Culturale di Marsala).

Diversi appuntamenti, infine, caratterizzeranno la giornata di Domenica prossima, 19 Dicembre. Si comincia alle ore 16:00 con l’Itinerario dei Presepi (Piazza San Girolamo, Palazzo Municipale, Palazzo VII Aprile e Palazzo Fici) e si prosegue con l’intitolazione della “Piazza Marco De Bartoli” (ex Largo Di Girolamo, in via XI Maggio). Poi, a Palazzo Fici, la presentazione del libro di Andrea Pappalardo e, al termine, l’Amministrazione comunale e l’Associazione Strada del Vino porgeranno gli Auguri alla Cittadinanza. La giornata si chiuderà al Teatro Impero (ore 19:30) con la suite sinfonica “Sheherazade”.

Da segnalare anche l’appuntamento a Villa Genna con il “Circo Paniko” (info e prenotazioni 3336298118), con spettacolari performance dal 22 Dicembre al 9 Gennaio 2022.

Intanto stasera, per la rassegna L’Autore Racconta, l’Associazione Otium incontra nella sede di via XI Maggio (ore 19) la giornalista Mariza D’Anna che propone il suo libro “La Casa di Shara Band Ong. Tripoli”. In Chiesa Madre (ore 20:00), invece, I Cantustrittu presentano “Cantannu a lu Bamminu”, canti e cunti del Natale siciliano.

Com. Stam.