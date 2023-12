Natale di solidarietà. L’iniziativa di BCC Madonie in collaborazione con la Diocesi di Cefalù in favore delle famiglie bisognose

È un “Natale di Solidarietà” quello pensato dalla BCC delle Madonie in collaborazione con la Diocesi di Cefalù per il comprensorio madonita grazie all’iniziativa “Natale di solidarietà 2023” a favore delle famiglie bisognose in occasione delle prossime festività.

“Ringrazio la BCC delle Madonie per questa iniziativa di solidarietà – ha affermato il Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante – perchè ci permette di essere ancora più vicini alle famiglie bisognose del nostro territorio in questo periodo di festa. Un gesto fatto con discrezione, senza umiliare i poveri. Sono tante le difficoltà del nostro territorio e ogni gesto, anche il più semplice, è un segno di fratellanza”.

L’istituto di credito BCC delle Madonie ha infatti deciso di destinare 20 mila euro ai nuclei familiari in difficoltà, dando un contributo sostanziale e destinando una cifra importante per sostenere le famiglie in difficoltà.

“Il Natale di Solidarietà – ha spiegato Dario Di Vita, Direttore Generale della Bcc delle Madonie – è un’iniziativa che la banca ha voluto fortemente per dare un segnale di vicinanza a chi soffre e a chi non è nelle condizioni di disporre delle sussistenze necessarie per trascorrere serenamente le feste natalizie. Il nostro è un piccolo gesto, con il quale la banca vuole rafforzare ancora di più la propria azione etica e sociale verso le famiglie e le comunità di riferimento ma allo stesso tempo ritengo che possa costituire una grande risorsa per chi utilizzerà la gift card”.

I fondi messi a disposizione dalla banca madonita saranno destinati alle famiglie in difficoltà della Diocesi grazie al dono – per il tramite delle parrocchie e delle Caritas parrocchiali – di alcune carte prepagate da poter spendere presso i punti vendita Conad.

“La nostra forza – ha dichiarato Leonardo Gennaro, Presidente della Bcc delle Madonie – sono le persone ed il territorio, agire per sostenerli rientra nella nostra idea di utilità sociale e mutualità. Per far fronte alle necessità di un numero crescente di famiglie che non solo non riescono a far quadrare il bilancio mensile, ma talvolta nemmeno a garantirsi beni di prima necessità, la BCC per essere vicina a chi è in difficoltà ha messo a disposizione 20 mila euro di gift cards a favore delle famiglie bisognose che potranno utilizzarle per l’acquisto di generi alimentari e tutto ciò di cui necessitano”.

I rappresentanti della BCC delle Madonie hanno incontrato ieri il Vescovo Marciante per la presentazione dell’iniziativa e per lo scambio di auguri in vista delle festività.

