Natale In Prossimità, il cartellone di appuntamenti della Fondazione Ѐbbene

Nel periodo di Natale la Prossimità assume sfumature nuove, colori accesi che rafforzano le azioni di accompagnamento e cura delle persone più fragili, per evitare che, specie in questo tempo, possano vivere maggiore esclusione sociale.

Natale in Prossimità è l’iniziativa promossa dai Centri di Prossimità della Fondazione Èbbene, che narra un modo diverso, vivace e forte, di rispondere ai bisogni delle persone che seguiamo quotidianamente. Da Duino a Napoli, da Catania a Palermo, i territori si “accendono” di Laboratori di Prossimità, ovvero spazi e luoghi dove gli Ultimi non sono scarti, ma risorse da cui partire per rigenerare le comunità.

Una staffetta di iniziative che raccontano come la Prossimità vivacizza i territori e le comunità, perché lega valori e persone, dono e reciprocità. Già è stato bello vedere il Concerto di Natale e gli scambi di auguri, il 10 dicembre, organizzati dall’Hub Collegio Mondo Unito di Duino per costruire momenti aggregativi e rafforzare lo scambio interculturale. E ancora l’emozione per l’inaugurazione del 16 dicembre dell’Hub Rana Rosa di Napoli, con lo scambio di auguri con la Comunità fino allaSanta Messa in cui lefamiglie del Centro di Prossimità MCL di Messina hanno condiviso, lo scorso 20 dicembre, un momento con gli operatori per respirare insieme il dono prezioso del Natale

Fino al 30 dicembre gli spazi del Polo Educativo Villa Fazio, nel quartiere di Librino, e del Centro You&Me del Centro di Prossimità Mosaico di Catania, accoglieranno tantissime iniziative, quali laboratori ricreativi, gite a Caltagirone, attività per preparare dolci e merende, tombola con fantastici premi.

A Carlentini, Lentini e Francofonte, in provincia di Siracusa, il Centro di Prossimità Health&Senectus organizza l’Albero della Prossimità raccogliendo doni e beni di prima necessità da destinare alle famiglie più fragili.

Albero di Natale e Presepe, decorazioni per rendere la struttura a tema natalizio ma anche laboratori per realizzare regali da donare alle famiglie. E ancora laboratori di cucina e di musica con i tradizionali canti natalizi, pomeriggi con i bambini dell’oratorio, fino all’immancabile giocata a carte e a tombola. Tutto ha il sapore di Prossimità alla Casa di riposo Madre Teresa di Calcutta di Giarratana con le iniziative organizzate dal Centro di Prossimità Metaeuropa di Vittoria, in provincia di Ragusa, fino al 3 gennaio.

Dona anche tu Prossimità e a Natale C’entro Anche io sono invece le iniziative realizzate a Palermo dal Centro di Prossimità Apriti Cuore per sensibilizzare cittadini e imprese a donare ai più fragili e costruire laboratori dedicati ai più piccoli.

Natale è anche integrazione e inclusione. Sempre a Palermo, il Centro di Prossimità Sviluppo Solidale promuove l’iniziativa Natale & Ubuntu, coinvolgendo i migranti accolti nelle strutture di accoglienza.UBUNTU, nella cultura africana sub-sahariana, vuol dire Io sono perché noi siamo. Attraverso una cena multietnica, realizzata proprio durante le festività natalizie, si vuole rafforzare il valore delle relazioni, quelle fatte di colori e calore che uniscono culture e lingue diverse.

In Natale in Prossimità non mancano pranzi solidali, distribuzione di cibi e coperte alle persone senza casa fino a pomeriggi per aspettare insieme l’Epifania. Il 4 gennaio, infatti, l’Hub Spazio 47 di Catania organizza al Polo di San Cristoforo uno spettacolo di danza coinvolgendo i protagonisti e le protagoniste del progetto danza Sport for All. Ad arricchire il pomeriggio, laboratori di biscotto con le mamme e i bimbi che frequentano l’Hub. E ancora bellezza e territorio, il 9 gennaio, con gite a Scicli, pranzo e condivisione al Villaggio del Magnificat e tappa a Modica. Programma organizzato sempre dagli operatori dell’Hub Spazio 47.

Ѐ una Prossimità intensa, quella che si respira a Natale, e che rafforza il lavoro quotidiano dei Centri. Tutte le iniziative dettagliate nel programma allegato.

