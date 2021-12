Natale Mediterraneo 2021, il programma degli eventi: luminarie, concerti, trenino, casetta di Babbo Natale e tanto altro ancora

Presentato a Palazzo D’Alì il programma degli eventi previsti a Trapani in occasione delle prossime festività natalizie.

Svariate le manifestazioni organizzate per ravvivare la città, a partire dall’animazione per i bambini presso la casetta di Babbo Natale allocata davanti la Villa Margherita e già aperta da oggi, al pari del trenino messo a disposizione da ATM che da Viale Regina Margherita si dirigerà verso la zona del porto per poi deviare verso via Libertà e fare rientro al capolinea. Decine gli spettacoli che si svolgeranno fino a gennaio 2022, tra cui si segnalano quello del fuoco che già negli anni scorsi ha riscosso grande successo, concerti itineranti, intrattenimento per bambini a piazza Saturno, piazza Municipio ed alla Casina delle Palme che, dopo la splendida stagione estiva, sarà pienamente funzionante anche in inverno con un villaggio natalizio per bambini e laboratori per i più piccoli. Grandi eventi saranno anche l’appuntamento con il coro Gospel ed il concerto di Capodanno, oltre agli zampognari che si recheranno in tutte le scuole elementari e medie per regalare un po’ di gioia ai giovani studenti.

Le luminarie sono accese già da qualche giorno sia al centro storico che in alcuni quartieri popolari e da lunedì raggiungeranno anche tantissime altre strade della zona nuova oltre alle frazioni insieme ai 15 alberi di Natale che saranno disposti in tutto il territorio comunale, con quello di Piazza Vittorio Emanuele che svetta altissimo e sta raccogliendo grandi consensi.

“Dedichiamo il Natale ai bambini, che da due anni soffrono non poco le restrizioni derivanti dalla pandemia e meritano più di chiunque altro dei momenti di spensieratezza e gioia – dichiarano il Sindaco Tranchida e l’Assessore alla Cultura d’Alì – che siamo felici di regalare grazie all’ottimo lavoro svolto in sinergia tra il Comune, il Luglio Musicale, l’ATM, City Green Light ed il Distretto Turistico. Dalla zona antica della città fino alle frazioni sono previste manifestazioni e luminarie che siamo certi verranno apprezzate dalla comunuità nell’ottica di una luce che simboleggi la ripartenza di Trapani verso nuovi e felici orizzonti”.

Al seguente link, è possibile scaricare il programma completo delle manifestazioni natalizie: https://www.comune.trapani.it/news/natale-2021-leggi-il-programma-completo-degli-eventi/

Com. Stam.