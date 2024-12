Natale più sicuro in provincia di Trapani. Potenziati i controlli e le misure di sicurezza

Si è tenuta in data odierna, presso questo Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, convocata dal Prefetto Daniela Lupo, alla quale hanno partecipato oltre ai vertici provinciali delle Forze di polizia, anche il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, del 6° Reggimento Bersaglieri, del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare, della Capitaneria di Porto di Trapani, nonché i Sindaci dei Comuni di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo.

L’incontro fa seguito al Comitato svoltosi lo scorso 11 dicembre alla presenza di tutti i Sindaci dei Comuni della provincia in cui sono state fornite indicazioni in vista delle festività Natalizie e dell’apertura del Giubileo e i Sindaci sono stati sensibilizzati a potenziare, attraverso le polizie municipali, l’attività di vigilanza sul territorio nei luoghi dove è prevedibile una maggior affluenza di persone, in coerenza con i prescritti modelli operativi sotto il profilo della safety e della security.

Nella riunione odierna del Comitato in adesione alla circolare del Ministro dell’Interno emanata a seguito dell’attentato presso i mercatini di Natale di Magdeburgo, è stato disposto un rafforzamento dei livelli di vigilanza con particolare riguardo ai punti in cui sarà più alta la concentrazione di persone, come i mercatini di Natale, presepi viventi, luoghi di culto in cui si svolgono le celebrazioni religiose, i concerti ed eventi in programma per il Capodanno.

Al riguardo, sono stati sensibilizzati tutti i sindaci affinché dispongano quanto necessario al fine di garantire in sicurezza la fruibilità degli eventi e delle manifestazioni.

Sempre in relazione all’attuale delicato contesto internazionale, è stata richiamata l’attenzione sul potenziamento delle attività di controllo del territorio per la gestione dei previsti incrementi dei flussi di traffico in ambito ferroviario, diportistico e stradale. Analoga attenzione è stata, altresì, destinata ai servizi di vigilanza e sicurezza lungo le arterie stradali e autostradali, soprattutto nelle giornate festive e nelle fasce orarie e lungo le tratte considerate a maggiore rischio.