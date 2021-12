“Natale sicuro” a Marsala. La Polizia municipale intensifica i controlli sul territorio

Il sindaco Grillo: “Seguiamo le regole per evitare il diffondersi del virus, a tutela della nostra salute e dell’intera comunità”

Da oggi, e fino al prossimo 15 Gennaio, le nuove misure adottate dal Governo nazionale impongono una stretta sull’accesso dei cittadini ad attività/servizi, ora condizionato dal possesso del “green pass rafforzato” o del semplice tampone negativo (“green pass base”). “Siamo chiamati ad un ulteriore sforzo per non compromettere i risultati finora raggiunti in termini di contenimento del contagio da Covid e riduzione di ricoveri in terapia intensiva, afferma il sindaco di Marsala Massimo Grillo. Pertanto, l’invito che rivolgo alla cittadinanza è quello di continuare a seguire i dovuti comportamenti – mascherina e distanziamento di sicurezza innanzitutto – e di vaccinarsi. Regole fondamentali per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, cui dobbiamo fare ancora più attenzione nel corso delle festività, in cui aumentano le occasioni di incontro e socializzazione. La Polizia Municipale, sulla base di un piano coordinato con le altre Forze dell’Ordine, è già impegnata in una intensificazione dei controlli a tutela della salute di tutti”. In particolare, il Comando PM rafforzerà i controlli su esercizi pubblici e commerciali, nonché sui mezzi di trasporto, al fine di accertare il rispetto della recente normativa sulle tipologie di certificazioni verdi richieste per l’accesso. Ma attenta sarà anche la vigilanza sull’osservanza del distanziamento interpersonale per evitare assembramenti, nonchè sull’uso della mascherina che, come prescritto dalla nuova Ordinanza del Governo Musumeci, va indossata anche all’aperto.

