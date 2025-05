Natante in difficoltà. Intervento della Guardia Costiera a Favignana

Due persone di origine straniera sono state soccorse dal personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Favignana, nel primo pomeriggio di ieri, quando si trovavano in difficoltà a bordo del loro natante nei pressi di Cala Rossa – Isola di Favignana.

L’operazione è iniziata intorno alle ore 14.30, quando la sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani riceveva una chiamata di soccorso da parte del titolare di una ditta di Trapani che svolge attività di locazione di natanti il quale riferiva che due persone a bordo di un natante locato si trovavano in difficoltà con il rischio di andare ad urtare contro gli scogli in quanto l’ancora della loro unità stava arando a causa della risacca presente in zona.

Dopo aver preso contatto telefonico con le persone a bordo e appurato le buone condizioni di salute delle stesse, la sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani disponeva l’invio in zona dell’unità navale G.C. B 167 dislocata presso l’Ufficio Locale Marittimo di Favignana che, in pochi minuti, avvistava l’unità in difficoltà ed iniziava le operazioni di recupero assicurando una cima ai malcapitati e allontanando così il rischio di un urto con gli scogli.

Le operazioni si concludevano intorno alle 16:00 quando il natante veniva ormeggiato in porto a Favignana in piena sicurezza con gli occupanti, scossi per l’accaduto, ma che non avevano avuto bisogno di cure sanitarie.

L’unità non potrà essere riutilizzata fino a quando non sarà sottoposta a visita

occasionale da parte dell’Ente tecnico incaricato che dovrà verificarne l’integrità dello scafo e, conseguentemente, l’idoneità alla navigazione.

Il Capo del Compartimento Marittimo della Capitaneria di Porto di Trapani, Capitano di Vascello Guglielmo CASSONE , con l’ormai prossimo inizio della stagione estiva ricorda come sia fondamentale, per tutti gli utenti del mare, prevenire eventuali problematiche attraverso un’attenta valutazione sulla navigazione da effettuare considerando in modo ponderato tutti gli elementi necessari per non trovarsi in difficoltà in mare come ad esempio le condizioni meteomarine e la loro prevista evoluzione, le zone dove è possibile ancorare in piena sicurezza, la funzionalità delle dotazioni di sicurezza a bordo così come dei dispositivi di comunicazione che devono essere adeguati alla distanza dalla costa.

L’invito dell’Autorità marittima che rivolge agli utenti del mare è, pertanto, quello di essere molto prudenti in mare in quanto le variabili che entrano in gioco quando si è in navigazione sono molteplici e richiedono in ogni caso un’estrema professionalità per non mettere a repentaglio non solo la propria sicurezza ma anche quella delle altre persone che si conducono.