 “NauticinBlu”: il progetto di MareVivo che contribuisce a formare i futuri professionisti del mare all’Istituto Nautico di Messina

Ultima giornata per il progetto di educazione ambientale “NauticinBlu”, promosso da Marevivo con il consolidato supporto del Gruppo Caronte&Tourist S.p.A. che ha coinvolto con quattro appuntamenti gli studenti dell’Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio di Messina.

Il progetto giunto alla sua ottava edizione con l’obiettivo di integrare e rafforzare le conoscenze degli studenti degli Istituti Nautici italiani, e non solo, mira a spiegare il complesso rapporto tra crescita economica, transizione ecologica e mantenimento degli equilibri naturali e in questi anni di attività ha consentito di orientare le scelte di migliaia di beneficiari, accrescendo le loro conoscenze in materia di tutela del mare e sviluppo sostenibile, diffondendo le tante opportunità della blue economy, alimentando l’educazione ambientale e il concetto di cittadinanza attiva con il coinvolgimento diretto in azioni di ripristino di spiagge e coste minacciate dal degrado.

Quest’anno, “NauticinBlu” coinvolge20 Istituti Nautici italiani e approda anche nelle scuole di Portogallo, Spagna e Grecia, sviluppando un percorso di formazione corredato di visite didattiche, lezioni frontali e laboratori sui temi dell’importanza di mari e oceani per la salute del Pianeta, con un focus sul tema delle Aree Marine Protette.

L’avvio del progetto è stato affidato alla dirigente scolastica del Caio Duilio Daniela Pistorino, alla Capitaneria di Porto di Messina e al dottore Tiziano Minuti in rappresentanza del Gruppo Caronte&Tourist.

Due giornate di seminari per approfondire i contenuti del progetto e gli obiettivi della salvaguardia ambientale con i contributi di Mariella Gattuso e Stefano Siracusa di Marevivo, il rapporto tra sostenibilità e infrastrutture marine spiegato da Claudio Berti, Senior Research Tecnologiste della Stazione Zoologica Anton Dohrn, ed ancora la biodiversità del Mediterraneo, l’economia circolare applicata alle risorse marine, le minacce e le sfide del mare, relazionate dai professori Tiziana Cappello, Damiano Spagnuolo e Marco Albano del Dipartimento ChiBioFarAm dell’Università di Messina.

Il programma ha anche visto gli studenti accolti a bordo delle navi del gruppo Caronte&Tourist per la traversata dello Stretto di Messina e per una visita guidata a bordo che ha consentito ai partecipanti di osservare la pianificazione operativa, la logistica e l’organizzazione, vivendo un vero e proprio imbarco formativo in un’azienda sempre attenta alla ricerca di professionalità specifiche per affrontare le sfide del futuro.

E per finire, agli studenti e ai loro insegnanti è stata data la possibilità di visitare l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo. Guidati lungo i sentieri del percorso che conduce al mare, hanno potuto ammirare i paesaggi, conoscere le regole della salvaguardia, le limitazioni alla fruizione nelle varie zone di protezione, le motivazioni e il valore della tutela, e a chiusura, tutti a vivere un’emozionante immersione all’asciutto nella Stanza del Mare dell’AMP, inondati dall’incredibile bellezza dei fondali, tuffati tra pesci, stelle marine, coralli e praterie di Posidonia Oceanica.

“ Siamo estremamente contenti di aver avviato e concluso anche quest’anno il percorso Nauticinblu in Sicilia, con tanti risultati positivi e molti testimoni di prestigio – dichiara Fabio Galluzzo di Marevivo – per la nostra associazione è fondamentale investire nei giovani e sostenere le scuole in un percorso che coniuga l’educazione ambientale con la didattica, e siamo sentitamente e sempre più grati a coloro che sostengono la nostra missione,

volta ad accrescere la sensibilità comune nei confronti del mare e dell’ambiente naturale”.

