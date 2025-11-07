NAVE ALGHERO IN SOSTA A TRAPANI

Nave Alghero, cacciamine in forza alla 5^ Divisione Navale di base alla Spezia, sosterà dal 6 al 10 Novembre 2025 nel porto di Trapani.
La Nave, impegnata nella missione “Fondali Sicuri”, con lo scopo di monitorare le infrastrutture critiche subacquee di interesse nazionale, sarà ormeggiata presso il Molo Dogana (Via Ammiraglio Staiti) per una sosta operativa, durante la quale sarà aperta alle visite della popolazione nei seguenti orari:
- Sabato 8 Novembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00;
- Domenica 9 Novembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.
