Affiancheranno il CT Meo Sacchetti e Lele Molin La FIP ringrazia e saluta Massimo Maffezzoli e Paolo Conti

La Federazione Italiana Pallacanestro, determinata a perseguire l’obiettivo della qualificazione olimpica, comunica di aver acquisito, su proposta del CT Meo Sacchetti e d’intesa con il direttore generale del Settore Squadre Nazionali Salvatore Trainotti, la disponibilità dei coach Piero Bucchi, Paolo Galbiati e Riccardo Fois per completare con Emanuele Molin lo staff della Nazionale che parteciperà al Torneo Preolimpico in programma a Belgrado dal 29 giugno.

La FIP ringrazia i coach Massimo Maffezzoli e Paolo Conti per la professionalità e la disponibilità profusa negli anni di proficua collaborazione.

Piero Bucchi

Nato a Bologna il 5 marzo 1958. Giovanissimo è alla Virtus Bologna dove lavora per 8 anni con Ettore Messina. Nel 1996 la sua prima panchina, al Basket Rimini, dove rimane fino al 1999 riportando la squadra in Serie A nel 1997 (eletto Miglior Allenatore dell’anno in Legadue), e centrando anche la qualificazione per la Coppa Korac. Nel 2000 a Treviso viene eletto Allenatore dell’anno, e conquista Coppa Italia (2000) e Supercoppa (2001). Dopo una breve esperienza allo Slask Wroclaw (Polonia), torna in Italia dove centra un’altra promozione in Serie A, questa volta con Napoli (2002). Dal 2002 al 2005 è sulla panchina della Virtus Roma (due Semifinali), poi ritorna a Napoli dove nel 2006 vince la Coppa Italia e si qualifica per l’Eurolega. Approda nel 2008 all’Olimpia Milano, che allena fino al 2011 (due Finali Scudetto). Da Milano si sposta a Brindisi, e per cinque stagioni è in Puglia dove vince la Coppa Italia di LegaDue nel 2012 prima di centrare la promozione in Serie A. Con Brindisi disputa anche la FIBA Eurochallenge (2014/15) e l’Eurocup (2015/16). Passa per Pesaro e Caserta prima di tornare alla Virtus Roma, che riporta nella massima Serie. A gennaio 2021 prende il posto di Cesare Pancotto sulla panchina di Cantù. Ha disputato l’Eurolega con Treviso, Wroclaw, Roma, Napoli e Milano.

Paolo Galbiati

Nato a Vimercate (Milano) il 20 febbraio 1984. Giocatore nelle minors fino ai 23 anni, inizia ad allenare a Robbiate. È poi a Bernareggio, prima di passare nelle giovanili dell’Olimpia Milano dove vince lo Scudetto Under 17 nel 2013. Nel 2017/18 è all’Auxilium Torino, in qualità di assistente prima di Luca Banchi e poi di Carlo Recalcati. A febbraio 2018 viene nominato head coach, e a distanza di due settimane dal suo primo allenamento da capo allenatore porta Torino alla vittoria della Coppa Italia. Comincia la stagione 2018/19 come assistente di Larry Brown, ma dopo la sconfitta di Torino con Avellino prende il posto del tecnico statunitense terminando la stagione da capo allenatore. Nel settembre 2019 scende in A2 a Biella. Il 30 luglio 2020 firma con la Vanoli Cremona. Nell’estate 2019 Galbiati è stato assistente di coach Antonio Bocchino nella Nazionale Under Under 18, partecipando al FIBA U18 European Championship a Volos (Grecia).

Riccardo Fois

Nato a Olbia (Sassari) il 19 febbraio 1987. Da giocatore è stato compagno di squadra di Gigi Datome nelle Giovanili del Santa Croce Olbia per poi esordire in prima squadra nell’allora Serie B d’Eccellenza nella stagione 2003/2004. Dopo un anno alla Boaz High School negli Stati Uniti torna in Italia per vestire la maglia della Dinamo Sassari nell’allora Legadue. Ancora un anno negli USA in NCAA con Pepperdine University, dove si laurea, e di nuovo in Italia con per giocare con Osimo (A Dilettanti) e Pallacanestro Firenze, squadra con cui termina la sua carriera di atleta. In Azzurro disputa il Campionato Europeo Under 16 nel 2003.

Nel 2012 viene ingaggiato dalla Pepperdine University come assistente allenatore. Dal 2014 è a Gonzaga University, dove raggiunge la finale NCAA nel 2017. Dal 2019 il passaggio in NBA ai Phoenix Suns per ricoprire l’incarico di Player Development Coach.

È stato assistente di Ettore Messina all’EuroBasket 2017. Attualmente, per la FIP ricopre l’incarico di coordinatore nella supervisione e nel monitoraggio dei prospetti italo-americani impegnati nel torneo NCAA e nelle High School.

