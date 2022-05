Nazionale Femminile Le 16 convocate per il raduno di Chianciano Terme

L’1 e 2 giugno torneo a Melilla con Spagna e Belgio Coach Lardo: “Occasione per consolidare il gruppo e ampliare la rosa”

Torna al lavoro la Nazionale Femminile, che il 23 maggio si raduna a Chianciano Terme per preparare il torneo che le Azzurre giocheranno a Melilla l’1 e il 2 giugno col Belgio e le padrone di casa della Spagna. L’11 giugno secondo appuntamento per un’altra settimana di raduno a Cividale del Friuli (Udine) e il torneo con Slovenia (17 giugno) e Spagna (19 giugno) a chiudere l’estate delle Azzurre.

Così coach Lino Lardo. “L’attività di questa estate, due raduni e due tornei internazionali, servirà a gettare le basi per le partite di qualificazione che ci attendono a novembre e poi a febbraio 2023, in vista degli Europei. Nel corso della stagione, normalmente, non c’è tanto tempo per lavorare insieme e quindi questi due raduni saranno veramente importanti, dal punto di vista tecnico, per provare situazioni contro squadre di alto lignaggio come Spagna e Belgio, e dal punto di vista mentale per consolidare la nostra attitudine in confronti di alto livello. Questi raduni e tornei ci daranno l’occasione per provare ad ampliare la rosa con giocatrici, che abbiano l’orgoglio e la volontà di indossare la Maglia Azzurra. Continueremo nella strada intrapresa: metteremo in campo tanta energia e intensità, i valori che in passato ci hanno permesso di trasmettere belle emozioni”.

A novembre le Azzurre torneranno in campo con due impegni casalinghi per la seconda finestra di Qualificazione all’EuroBasket Women 2023, il 24 con la Svizzera e il 27 con la Slovacchia. A febbraio le ultime due partite del girone H, entrambi in trasferta.

Prima convocazione con la Senior per Silvia Pastrello, Elisa Policari, Carlotta Gianolla, Alessandra Orsili e Maria Miccoli: Martina Bestagno è l’unica Over 30 di un gruppo che in raduno porterà 23 medaglie vinte in competizioni FIBA tra Mondiali ed Europei Giovanili, di cui 10 d’Oro (Fassina, Madera, Natali 2, Orsili, Panzera 2, Pastrello, Trucco, Verona).

Nello staff tecnico coordinato da Lino Lardo torna Cinzia Zanotti, già assistente in Nazionale dal 2017 al 2019: prenderà il posto di Giovanni Lucchesi.

Le convocate

Olbis Andrè (1998, 1.86, C, Famila Wuber Schio)

Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Reyer Venezia)

Martina Fassina (1999, 1.83, G, Lublino – Polonia)

Carlotta Gianolla (1997, 1.85, A, Gesam Gas+Luce Lucca)

Sara Madera (2000, 1.90, C, Umana Reyer Venezia)

Maria Miccoli (1995, 1.82, C, Gesam Gas+Luce Lucca)

Giulia Natali (2002, 1.77, G, Gesam Gas+Luce Lucca)

Alessandra Orsili (2001, 1.75, P, Ensino Lugo – Spagna)

Ilaria Panzera (2002, 1.80, G, Geas Sesto San Giovanni)

Silvia Pastrello (2001, 1.76, G, San Martino di Lupari)

Elisa Penna (1995, 1.90, A, Umana Reyer Venezia)

Elisa Policari (1997, 1.81, P, E-Work Faenza)

Mariella Santucci (1997, 1.80, P, Passalacqua Ragusa)

Valeria Trucco (1999, 1.92, A, Geas Sesto San Giovanni)

Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Wuber Schio)

Cecilia Zandalasini (1996, 1.85, A, Segafredo Zanetti Bologna)

Atlete a disposizione

Beatrice Barberis (1995, 1.80, A, Segafredo Zanetti Bologna)

Martina Kacerik (1996, 1.84, G, Passalacqua Ragusa)

Francesca Parmesani (1998, 1.85, G, Gesam Gas+Luce Lucca)

Lo Staff

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Lino Lardo

Assistenti Allenatori: Massimo Romano, Cinzia Zanotti

Preparatore Fisico: Caterina Todeschini

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Ortopedici: Andrea Billi (22-26 maggio), Roberto Fabbrini (26 maggio-3 giugno)

Fisioterapisti: Giampaolo Cau, Davide Pacor

Team Manager: Marco Gatta

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Videomaker: Marco Cremonini

Addetto ai materiali: Francesco Forestan

Il programma

23 maggio

Ore 12.00 Arrivo convocate c/o Hotel President (via Baccelli 260, Chianciano Terme)

Ore 17.00-20.00 Allenamento

24-29 maggio

Ore 9.30-12.00 Allenamento

Ore 17.00-20.00 Allenamento

30 maggio

Ore 9.30-12.00 Allenamento

Ore 17.00-20.00 Allenamento

Ore 21.00 Trasferimento c/o Hotel “Hilton Rome Airport”, Fiumicino (Roma)

31 maggio

Ore 12.00 Volo Roma-Madrid

Ore 16.55 Volo Madrid-Melilla

Ore 18.45 Arrivo e trasferimento Hotel “Puerto Explanada de San Lorenzo”, Melilla

1 giugno

Ore 11.30-12.30 Allenamento c/o Pabellon Javier Imbroda Ortiz

Ore 21.00 Italia-Spagna

2 giugno

Ore 11.00-12.00 Allenamento

Ore 19.30 Italia-Belgio

3 giugno

Ore 9.35 Volo Melilla-Madrid

Ore 16.25 Volo Madrid-Roma

Ore 19.00 Fine raduno

EuroBasket Women 2023 Qualifiers, la situazione

Il calendario del girone H

11 novembre 2021

Slovacchia-Italia 66-69; Lussemburgo-Svizzera 54-58

14 novembre 2021

Italia-Lussemburgo 82-48; Svizzera-Slovacchia 50-65

Classifica: Italia 2-0, Slovacchia, Svizzera 1-1; Lussemburgo, 0-2

24 novembre 2022

Italia-Svizzera; Lussemburgo-Slovacchia

27 novembre 2022

Italia-Slovacchia; Svizzera-Lussemburgo

9 febbraio 2023

Lussemburgo-Italia; Slovacchia-Svizzera

12 febbraio 2023

Svizzera-Italia; Slovacchia-Lussemburgo

La Formula

All’EuroBasket Women 2023, che si giocherà in Slovenia e Israele, si qualificano 14 squadre, le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde dei 10 gironi. Nel caso in cui i due Paesi ospitanti fossero tra le squadre che hanno passato il turno, si qualificheranno anche la quinta e la sesta migliore seconda.

