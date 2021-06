Rapper, influencer, youtuber, musicisti e sportivi di fama nazionale per l’Ospedale Papa Giovanni XXIII e Fondazione Cesvi

L’Associazione New Dreams, costituita di recente, a sostegno della solidarietà, organizzerà il suo primo evento benefico ufficiale a Grassobbio (BG) dal 7 al 9 giugno, al quale parteciperanno a titolo gratuito, numerosi volti noti, rapper, influencer, youtuber, musicisti e sportivi.

Lo scopo di tale raduno è la raccolta di fondi solidali da destinare a 2 progetti del territorio di Bergamo: la Fondazione CESVI per i sogni dei bambini e l’Ospedale Papa Giovanni XXIII per l’acquisto di una culla termica per il reparto di terapia intensiva pediatrica. Per quest’ultima a oggi sono già stati raccolti quasi 2mila euro con la vendita online delle maglie autografate appartenenti agli artisti che parteciperanno. https://www.charitystars.com/

La mattina del giorno 8 giugno verrà deposta una corona di fiori al Cimitero Monumentale di Bergamo in memoria delle vittime del Covid. Alla cerimonia parteciperanno il Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi, il Presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Nel pomeriggio si svolgerà la partita fra le squadre di New Dreams.

Gli eventi saranno trasmessi sui social di New Dreams dai quali si potranno effettuare direttamente le donazioni a sostegno dei progetti e si potranno seguire i momenti più divertenti in diretta dalla Sala della Musica, dove i vari artisti si esibiranno le sere del 7 e 8 giugno dalle 20.30 circa, e dal campo di gioco.

L’evento gode del patrocinio del Consiglio della Regione Lombardia e del Comune di Grassobbio e si realizza con il sostegno del Main Sponsor e partner tecnico di New Dreams: GIVOVA a cui va un grande ringraziamento per aver fortemente voluto la nascita di questa nuova realtà solidale.



A questo evento hanno aderito sin da subito molti giovani ed importanti talenti e non solo:

FASMA, RANDOM, FEDERICA CARTA, LEO GASSMANN, ANDREA ZELLETTA, ALFA, IVAN GRANATINO, LUDWIG, VALERIO MAZZEI, ANDREA DAMANTE, VILLABANKS, ROSA CHEMICAL, EDDY VEERUS (Il Pagante), MARCO FILADELFIA, MATTEO PELUSI (Matt & Bise), CHADIA RODRIGUEZ, MYDRAMA, BRESH, SKI E WOK, ARTURO DI NAPOLI (ex calciatore), ROBERTO ZAMPAGNA (ex calciatore) ed altri che si andranno ad aggiungere nelle prossime ore.



«Abbiamo scelto la Provincia di Bergamo per dare un segno di ripartenza proprio dal cuore del territorio più sofferente d’Italia a causa del devastante passaggio della pandemia e per non dimenticare quanto accaduto nei mesi scorsi, New Dreams martedì 8 giugno alle ore 11.00 deporrà una corona commemorativa, in ricordo di tutte le vittime della pandemia, sulla stele alle vittime del Covid-19 al Cimitero Monumentale di Bergamo», commenta il DG Marco Filadelfia.

PROGRAMMA:

* Giorno 07 Giugno:

Allenamento con il mister Arturo di Napoli.

Sala Della Musica —> con esibizioni dei vari artisti presenti in diretta sui social della Nazionale New Dreams

* Giorno 08 Giugno

Mattina

10:00 Allenamento al campo;

Pomeriggio

Arrivo al campo alle ore 14:45

Riscaldamento muscolare

Ore 16:00 PARTITA UFFICIALE

Sala Della Musica —>con esibizioni dei vari artisti presenti in diretta sui social della Nazionale New Dreams

Collaborazioni Maglie da Gara Stagione 2021/2022: Vision Of Super, GIVOVAe Nazionale New Dreams si uniscono per creare le divise ufficiali del triangolare amichevole tra i membri delle squadre New Dreams, divisi in tre compagini. Le divise sono disegnate da @visionofsuper nei materiali tecnici @givovaofficial.

L’esperienza pluriennale nell’abbigliamento tecnico sportivo di GIVOVA incontra il gusto particolare e ricercato dei giovani grazie a Vision of Super, brand in forte ascesa a livello nazionale e internazionale, che coniuga moda, rock e street culture con le tendenze contemporanee.

Insieme formano un connubio assolutamente vincente, GIVOVA e VOS vestiranno infatti l’Associazione New Dreams: rapper, influencer, youtuber, musicisti, sportivi e altri numerosi volti noti che scendono in campo per raccogliere fondi per progetti a scopo benefico.

Tre maglie da calcio più due per i portieri: l’abbigliamento sportivo diventa performante e di tendenza.

«Coltiviamo il talento e premiamo la dedizione. Noi siamo giovani. Siamo ambiziosi. Siamo una squadra e siamo una famiglia», si legge nel VosWorld, una vision pienamente condivisa da GIVOVA.

Non c’è dubbio, si prospetta una collaborazione importante, ampia e ricca di sorprese.

