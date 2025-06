Nazionali del Fuoristrada impegnate in Francia, Olanda e Italia

Gaia Tormena non potrà difendere il titolo mondiale il prossimo 22 giugno in Turchia a causa di un infortunio in allenamento

COPPA DEL MONDO BMX RACE, DOMANI AL VIA IN FRANCIA A Sarrias, Francia, scatta la Coppa del Mondo BMX Race con le prime due prove a cui seguiranno, la settimana successiva, la terza e quarta a Papendal, in Olanda. L’Italia parteciperà ad entrambe le trasferte con quattro atleti:

Francesca Jael Ferreira Cingolani –Montmelian BMX

Albert Groppo – BMX Creazzo

Marco Radaelli – CS Esercito

Martti Sciortino – BMX Ciclistica Olgiatese ASD

Il CT Mattia Furlan: “I convocati hanno dimostrato, in questo inizio di stagione, di poter entrare in finale in una competizione complessa come è la Coppa del Mondo. Le prove ravvicinate in Francia e la settimana successiva in Olanda mi permettono di vedere in gara diversi atleti oltre a quelli convocati oggi. La cosa più importante è che percepisco, anche da parte di quelli che non ho convocato, la volontà di conquistare la la Maglia Azzurra con un atteggiamento positivo e di grande impegno”.

MONDIALI XCE – GAIA TORMENA NON POTRA’ DIFENDERE LA MAGLIA IRIDATA

Non parteciperà al mondiale XCE di Sakarya, in programma il prossimo 22 giugno, Gaia Tormena, vittima di un infortunio in allenamento a pochi giorni dall’appuntamento iridato. La campionessa valdostana non potrà quindi difendere il titolo conquistato lo scorso anno e che ha vinto già 5 volte, da dominatrice incontrastata della specialità.

I CONVOCATI PER LA COPPA DEL MONDO DOWNHILL IN VAL DI SOLE

Alla quarta prova di Coppa del Mondo Downhill in programma in Val di Sole dal 20 al 22 giugno, su indicazione del Commissario Tecnico Simone Fabbri, sono stati convocati i sottoelencati atleti:

Gregorio Arnoul – Black Crew

Davide De Santis – Santa Cruz Bmt

Lisa Gava – Santa Cruz Bmt

Eleonora Guglielmi – Ab Santacruz Vittoria Team

Emma Guglielmi – Ab Santacruz Vittoria Team

Jan Laner – Black Crew

Marco Morini – Team Bike O’clock

Filippo Murachelli – Team Scoutbike.Com

HERO SÜDTIROL DOLOMITES IN DIRETTA STREAMING SU FEDERCICLISMO.IT

Sabato 14 giugno 2025 Selva di Val Gardena ospiterà la 15ª edizione della iconica HERO Südtirol Dolomites. Sarà possibile seguirla in diretta, dalle ore 10, sul sito della Federazione Ciclistica Italiana (www.federciclismo.it) al seguente link https://www.federciclismo.it/ sabato-14-giugno-la-hero- sudtirol-dolomites-in-diretta- streaming-sul-sito-della-fci/

Com. Stam. FCI