NDM Tecno & Marco Zanin al tris: nuova vittoria nella serie “Raceday” a Foligno

Un rullo compressore, il 19enne di Conegliano con Massimo Moriconi al fianco, stavolta in Umbria, dove ha consolidato il primato di categoria quando manca una prova al termine della serie.

Anche la penultima prova della serie “Raceday”, nel fine settimana passato, per NDM TECNO, ha voluto dire vittoria. Al 2° Rally “Città di Foligno”, nella Valle Umbra, la squadra di Massarosa, il 19enne Marco Zanin è tornato a ribadire il proprio status di leader.

Affiancato dal fido Massimo Moriconi, sulla Renault Clio Rally5, il ragazzo di Conegliano, ha corso e vinto anche la sua quarta gara su fondo sterrato della carriera, la terza nella serie Raceday, confermandosi di diritto tra i giovani di riferimento.

La “mission”, in una gara decisamente ostica e con il fondo molto difficile da interpretare, era quella cercare di consolidare il primato, contestualmente al proseguire a immagazzinare esperienza in vista della stagione, ed entrambi i target sono stati rispettati. Su sei prove speciali Zanin e Moriconi hanno firmato il miglior tempo in cinque di esse, sempre mantenendo salda in mano la situazione, per poi andare a chiudere con un gratificante 21esimo posto assoluto.

“Una grande maturità, ha dimostrato Marco – commenta Leonardo Bertolucci, Team Principal di Ndm Tecno – dopo le tre vittorie nella serie, questa di Foligno era una gara molto attesa. C’era da confermare il buono fatto sinora e sul campo si presentava un percorso decisamente difficile, ostico. Una sfida dove era facile sbagliare mentre invece la gara è stata interpretata con intelligenza, mirando dritti all’obiettivo doppio prefissato, quello di fare esperienza ulteriore – che se ti ritiri non fai – e nel frattempo dare occhio alla classifica. Siamo davvero molto soddisfatti, questa gara è stato davvero un bell’esame e Marco, insieme a Moriconi ed al team lo ha superato. Davvero una bella storia!”.

Al via a Foligno c’era anche una seconda Clio Rally5, affidata a Paolo Colombo, affiancato da Daniele Savant Aleina, tornati alle gare su terra ad un anno esatto dalla loro partecipazione alla prima edizione del Rally a Foligno, con la stessa vettura di NDM. Anche per loro bandiera a scacchi accarezzata, al quarto posto di classe.

UN TRIS DI PARTECIPAZIONI AL CIOCCO “REGIONALE”

Non si ferma, l’attività di NDM Tecno, che questo fine settimana avrà ben tre partecipazioni al 46. Rally del Ciocco, gara di avvio del “tricolore” rally e della Coppa Rally di Zona 6. Proprio per il comparto della Coppa di Zona verranno schierate due Clio Rally5 e ed una Clio Rally4, conferma dell’apprezzamento dei clienti sportivi verso il lavoro del team.

Saranno tre equipaggi tutti al primo approccio con NDM Tecno, pronti a farla da protagonisti.

I lucchesi Nicola Paolinelli e Luigi Giovacchini avranno a disposizione la Clio Rally4, con la quale sono al debutto, con il driver di Porcari che non corre da un anno, mentre due Renault Clio Rally5 saranno affidate rispettivamente ai pistoiesi Giacomo Martinelli-Carlotta Dallai ed a Francesco Mancini-Giacomo Giannelli.

Percorso ridotto per il “Ciocco” versione CRZ-Coppa Rally di Zona, a massimo coefficiente di validità di 1,5. Partenza insieme al “Ciocco CIAR Sparco” per la disputa della prova spettacolo “Il Ciocco 1” del pomeriggio di venerdì 10 marzo, dopodiché gli equipaggi impegnati nel CRZ sosteranno l’impegno fino alla prova speciale n. 5 di sabato 11, quando prenderanno il via nella prova di “Puglianella”, per percorrere tutte le restanti prove speciali, fino all’arrivo finale a Castelnuovo Garfagnana, insieme al “Ciocco CIAR Sparco”.

Nella foto : Marco Zanin in azione (RaceEmotion)

