Nebrosport alla gara di casa con otto equipaggi

Sant’Angelo di Brolo (ME) –La Scuderia Nebrosport si prepara con entusiasmo alla 25ª edizione del Rally dei Nebrodi, una gara dal sapore speciale perché si disputa tra le strade di casa, dove passione e tradizione si fondono da un quarto di secolo.

L’appuntamento di quest’anno assume un significato ancora più profondo per il team, pronto a schierare una line-up agguerrita e motivata su più fronti competitivi.

Tra gli equipaggi di punta, Carmelo Galipò e Antonino Marino affronteranno il percorso con la nuova Skoda Fabia RS classe Rally2-R5. Dopo un avvio di stagione condizionato dalla sfortuna e da condizioni meteo sfavorevoli, Galipò punta con determinazione a proseguire il proprio percorso in Coppa Italia. Attualmente, inoltre, è primo nel Trofeo Pirelli e nella classifica Over 55, oltre che terzo nella classe R5 di zona. Con cinque gare ancora da disputare, inclusa quella dei Nebrodi, l’obiettivo è chiaro: massimizzare il potenziale della nuova vettura per centrare i traguardi stagionali.

In classe Rally2-R5, Filippo Ferraro e Cono Bruno saranno al via con una Skoda Fabia Evo2. Dopo il secondo posto assoluto della passata edizione, l’equipaggio affronterà il rally di casa con l’obiettivo di ben figurare in una classe combattuta, consapevole delle difficoltà che comporta la guida di queste vetture di alta gamma.

Passando alla classe Rally4-R2, Giuseppe Leonte e Ferdinando Taviano cercheranno riscatto sulla Peugeot 208 VTI, vettura con cui hanno debuttato al Tindari senza fortuna. Per loro il Rally dei Nebrodi sarà un banco di prova prezioso per affinare il feeling con l’auto e accumulare esperienza, con l’obiettivo di costruire fiducia e continuità.

Novità in arrivo anche per Roberto Giuttari e Giuseppe Miragliotta, quest’anno in gara con una Renault Clio RS nella categoria RS2.0Plus. L’equipaggio affronterà questa edizione con entusiasmo e desiderio di migliorarsi, affrontando la nuova classe con spirito competitivo ma sempre all’insegna del divertimento.

Torna sulla linea di partenza anche Ivan Casella, affiancato dal fratello Giuseppe al volante della fidata Peugeot 106 di classe A6. Dopo l’ultimo Tindari, l’obiettivo dichiarato è quello di riscattare la sfortuna avuta, lavorando sul feeling con l’auto per concretizzare una prestazione convincente.

In classe N2, doppia presenza per la scuderia: Mattia Tirintino con Davide La Mancusa e Cristian Pagana con Francesco Rossello, entrambi su Peugeot 106. Tirintino si presenta con la voglia di divertirsi e onorare la gara di casa per la Scuderia, mentre Pagana – alla prima gara di questa stagione – torna sugli asfalti dopo l’ultima apparizione al Tindari, dove conquistò un ottimo terzo posto di classe.

Chiude la pattuglia Nebrosport il Driver Salvatore Scibilia, navigato da Paolo Celi, a bordo della Alfa Romeo 147 JTD in classe RSD2.0Plus. Per Scibilia si tratta di un appuntamento molto importante, poiché con questa gara prende il via il campionato CRZ di nona zona e dunque la possibilità di qualificarsi alla finale casalinga che si svolgerà al Rally Tirreno-Messina il prossimo novembre 2025.

