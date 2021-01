Un risultato fondamentale per dare stabilità alla presidenza di Joe Biden, che inizierà il 20 gennaio. I due candidati Democratici al Senato, Jon Ossoff e Raphael Warnock (nella foto), hanno vinto le elezioni supplettive in Georgia, portando in parità con i Repubblicani (50 e 50) i seggi in quel ramo del Parlamento Usa.

Diventa allora decisivo il voto della vice presidente eletta Kamala Harris, che fra pochi giorni presiederà pure il Senato. Con questo voto di martedì i Democratici controlleranno Senato, Camera e, ovviamente, la Casa Bianca. Per settimane i Repubblicani hanno cercato di convincere il proprio elettorato dell’importanza delle elezioni in Georgia, per impedire ai dem di controllare i gangli vitali del paese, ma senza successo, perché s’è parato davanti al voto nello stato del Sud Trump, il presidente uscente che con la sua “ingombrante poresenza” per il suo rifiuto di riconoscere ancora una volta la vittoria di Biden, permettendo un passaggio di poteri “tranquillo”, ha scoraggiato i suoi sostenitori a presentarsi al seggio. Addirittura prima del voto è stata resa nota pure una telefonata in cui Trump invitava il segretario di Stato della Georgia ad annullare il voto per le elezioni presidenziali citando brogli inesistenti, cosa che ovviamente non è accaduta.

Ciro Cardinale

CS