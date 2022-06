Coppa del Mondo ISSF – Azerbaijan Nel Mixed Team bronzo per la coppia Rossetti – Cainero Cassandro – Bartolomei fuori allo spareggio per l’accesso alla semifinale

Baku (AZE) – Si chiude con un bellissimo bronzo l’avventura della squadra azzurra di Skeet a Baku. Nella giornata interamente dedicata alla gara mista, prossimo evento olimpico a Parigi 2024, la qualità della sfida è stata molto alta.

Tra le fila tricolori sul terzo gradino del podio è andata la coppia formata dall’oro olimpico a Rio 2016, Gabriele Rossetti e Chiara Cainero, medaglia d’oro a Pechino 2008. I due azzurri si sono piazzati quinti nella classifica assoluta con l’ottimo punteggio di 145/150, aggiudicandosi l’accesso alla finale per la medaglia di bronzo. In finale, hanno continuato la loro marcia, ingranando la quinta e superando con un tennistico 6-0 la coppia americana composta da Philip Russell Jungman e Caitlin Connor. Medaglia di bronzo condivisa con la coppia della Repubblica Ceca (Jakub Tomecek e Barbora Sumova) che, a sua volta, ha superato abbastanza agilmente la coppia del Kuwait formata da Abdullah Alrashidi ed Eman Al Shaama per 6-2. Oro per l’inarrestabile Vincent Hancock (tre ori in questa edizione di Coppa del Mondo per lui, ndr.) che ha fatto coppia con Austen Jewell Smith: i due americani hanno superato, dopo aver dominato con un quasi perfetto 148/150 la fase di qualifica, con il risultato di 6-2 il duo tedesco (Tilo Schreier e Christine Wenzel).

Fuori allo shoot-off per il Bronze medal match il carabiniere di Capua Tammaro Cassandro e la rappresentante dell’Aeronautica Militare Martina Bartolomei, l’altra coppia messa in pedana dal Direttore Tecnico Andrea Benelli. I due azzurri hanno visto infrangersi, in uno spareggio a tre squadre contro Kuwait e Thailandia, il sogno finale con il punteggio di 143/150 (+5). Si conclude con una sola medaglia di bronzo la spedizione azzurra di Skeet. Prossimo appuntamento ai Giochi del Mediterraneo, in programma ad Oran (ALG) dal 25 giugno al 5 luglio.

RISULTATI

Mixed Team Skeet: 1° USA1 (Austen Jewell SMITH – Vincent HANCOCK) 148/150 – 6; 2° GER2 (Christine WENZEL – Tilo SCHREIER) 146/150 (+15) – 2; 3° ITA1 (Gabriele ROSSETTI – Chiara CAINERO) 145/150 – 6; 3° CZE2 (Barbora SUMOVA – Jakub TOMECEK) 146/150 (+14) 6.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Com. stam./foto