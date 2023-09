Nel pesarese il traguardo Gravel CSI

Domenica 3 settembre si corre a Santa Maria dell’Arzilla il campionato nazionale della specialità ciclistica che meglio mixa strada e fuoristrada

“Le Marche in bicicletta come non le hai mai viste”. Domenica 3 settembre, a Santa Maria dell’Arzilla (PU), si corre il Campionato Nazionale di Gravel, per l’ennesimo traguardo stagionale del ciclismo CSI.

Circa un centinaio le bici e i corridori attesi al via nella gara tricolore, la cui organizzazione tecnica sarà a cura del Comitato regionale Marche, in collaborazione con il Comitato di Pesaro-Urbino. La partenza, in programma in mattinata alle ore 9, e l’arrivo sono entrambi fissati presso il Casolare Magione Broccoli a Santa Maria dell’Arzilla.

Da lì il percorso si snoderà attraverso un anello di 17 km con 370 m D+, da ripetere varie volte a seconda delle categorie:

– 1 giro per la cicloturistica non competitiva abbinata alla manifestazione

– 2 giri (740 m D+) per le categorie M5 – M6 – M7 – M8 – WOMEN (tutte)

– 3 giri (1100 m D+) per le categorie ELITE SPORT – M1 – M2 – M3 – M4

Protagonisti di giornata i biker amanti degli pneumatici larghi e delle bici avventura nel circuito Gravel. Il percorso marchigiano prevede un saliscendi, di cui circa due terzi su strada sterrata e un terzo su strada asfaltata, attraverso panorami mozzafiato tra le verdi colline dell’entroterra pesarese e l’azzurro del Mar Adriatico a due passi.

Per le iscrizioni alla cicloturistica per tutti, c’è tempo fino a domenica 3 settembre, prima del via alla gara.

Com. Stam. + foto