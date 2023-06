Coppa del Mondo ISSF Junior Nel Trap vincono gli statunitensi Phillips e Kutz In finale Navelli e Littamè al femminile e Barletta e D’Ambrosi al maschile

Suhl (GER) – La coppa del Mondo Junior di Trap si è chiusa oggi senza medaglie per l’Italia. Al femminile il podio se lo sono meritato le statunitensi Phillips e Garrison, rispettivamente oro con 41/50 (+2) e argento con 41/50 (+1), e la ceca Hrdlickova, di bronzo con 31/40. Peccato per le azzurre Elena Navelli e Sofia Littamè. La prima, portacolori delle Fiamme Oro di Chieti, è stata la migliore delle qualificazioni con 116/125 (+3), ma in finale ha fatto fatica a seguire il ritmo delle avversarie e si è fermata ai piedi del podio con 26/35. La stessa difficoltà l’ha incontrata anche la Littamè, portacolori dell’Aeronautica Militare di Baone (PD) e lo scorso anno Campionessa Europea Junior, in finale con 115/125 e poi quinta con 22/30. Rispettivamente decima e undicesima Maria Teresa Giorgia Maccioini (Carabinieri) di Villagrande Strisaili (NU) con 110/125 e Marika Patera di Cento (FE) con 109/125.

Anche al maschile gli azzurrini non sono stati fortunati. Giammarco Barletta (Fiamme Oro) di Contursi Terme (SA) ha chiuso le qualificazioni come migliore con il punteggio di 119/125, ma in finale non è riuscito a trovare la giusta fucilata e si è dovuto accontentare del sesto posto con 20/25. Fuori ritmo anche Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA), terzo migliore in qualifica con 118/125 (+1) e poi quinto con 24/30. Sul podio lo statunitense Kutz, primo con 47/50, lo spagnolo Fernandez De Vicente, secondo con 42/50, ed il rumeno Tiganescu, terzo con 34/40.

Lontani dalla lotta per le medaglie Emanuele Iezzi di Manoppello (PE), diciottesimo con 112/125, e Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (FI), trentacinquesimo con 102/125.

A consolare le squadre del Commissario Tecnico Daniele Di Spigno sono arrivate le medaglie a squadre: l’oro conquistato da Navelli, Littamè e Patera al femminile e l’argento centrato al maschile da Barletta, D’Ambrosi e Mirabile.

“Dispiaciuto per il fatto che non sono arrivate le medaglie, ma contento per la prestazione dei quattro tiratori che si sono qualificati per la finale – ha commentato a fine gara Di Spigno – Dovremo intensificare gli allenamenti proprio sulla reintrodotta formula di finale, cambiata solo un mese fa. Sono certo che, con il lavoro e la determinazione, le mie ragazze ed i miei ragazzi sapranno ben figurare nella prossima competizione”.

RISULTATI

Trap Maschile: 1° Matthew Christian KUTZ (USA) 118/125 (+2) – 47/50; 2° Daniel FERNANDEZ DE VICENTE (ESP) 117/125 (+1+7) – 42/50; 3° Francesco-Alessandro TIGANESCU (ROU) 117/125 (+1+6) – 34/40; 4° Andres GARCIA (ESP) 117/125 (+2) – 29/35; 5° Matteo D’AMBROSI (ITA) 118/125 (+1) – 24/30; 6° Gianmarco BARLETTA (ITA) 119/125 – 20/25; 18° Emanuele IEZZI (ITA) 112/125; 35° Riccardo MIRABILE (ITA) 102/125.

Trap Femminile: 1ª Ryann Paige PHILLIPS (USA) 114/125 – 41/50 (+2); 2ª Carey Jeana GARRISON (USA) 116/125 (+2) – 41/50 (+1); 3ª Zina HRDLICKOVA (CZE) 116/125 (+0) – 31/40; 4ª Elena NAVELLI (ITA) 116/125 (+3) – 26/35; 5ª Sofia LITTAME’ (ITA) 115/125 – 22/30; 6ª Paula MORCILLO (ESP) 112/125 – 15/25; 10ª Maria Teresa Giorgia MACCIONI (ITA) 110/125; 11ª Marika PATERA (ITA) 109/125.

LA SQUADRA AZZURRA JUNIOR DI TRAP

Men: Giammarco Barletta (Fiamme Oro) di Contursi Terme (SA); Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA); Emanuele Iezzi di Manoppello (PE); Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (FI).

Ladies: Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD); Elena Navelli (Fiamme Oro) di Chieti (CH); Maria Teresa Giorgia Maccioini (Carabinieri) di Villagrande Strisaili (NU); Marika Patera di Cento (FE).

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigo.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi.

