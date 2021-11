Nella seconda giornata frena il Trastevere e cade il Savoia. Neopromosse con il vento in poppa

Campioni in carica fermati sullo 0-0 nel derby con il Civita Castellana. Il Chieri vince ancora, 3-1 al Crema

Roma – Nella seconda giornata di andata spicca, nel girone A, l’attuale coppia di testa, costituita dai due team neofiti della eSerieD: San Giuliano City e Aurora Alto Casertano. Per loro ancora due successi, uguali nel punteggio (2-0), ottenuti rispettivamente contro le più esperte Luparense e Desenzano Calvina. Frena invece il Trastevere che non va oltre lo 0-0 nel derby con il Civita Castellana. Nel girone B, seconde affermazioni consecutive anche per Varese, Chieri e per la matricola terribile Ladispoli. Secco tre a zero per i biancorossi lombardi all’Acireale, tris a uno per i piemontesi sul Crema e blitz in esterna per il team laziale, in casa del Seravezza.

Per il Chieri una partenza di campionato eccellente, frutto di una brillante condizione mentale, palesata anche ieri sera nella live streaming andata in scena sul canale Twitch della LND eSport. La sfida comincia con un Crema a marce alte che, dopo 7’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trova il goal del vantaggio con Nicola Grasso. Poteva sembrare una partita a senso unico ma qualcosa “sveglia” i piemontesi che raggiungono il pari grazie a una grande discesa sulla destra, tiro ravvicinato di Borelli con ottima opposizione di Sosta e successiva correzione in rete di Alessio Scarlata, al suo quinto centro in campionato. “Da quel momento – ci racconta il caster del match Marco Brandino – il Crema sembra sparire dai radar fin quando, nel secondo tempo, arriva anche il raddoppio del Chieri con l’ottimo Davide De Novellis, inbeccato dal solito Scarlata. Il Crema si disunisce e dopo soli 4 minuti dal secondo goal subito si vedono fischiare contro un calcio di rigore trasformato da Daniele Lillo al minuto 66. La partita va in ghiaccio con il Chieri che non concede e anzi continua a fare la partita con il Crema già con la testa alla prossima gara”.

Nel gruppo C cade a sorpresa, con il risultato di 2-1, il Savoia di capitan Mattia Meo al cospetto di un Borgo San Donnino che si piazza al primo posto insieme alla rivelazione Vesta Calcio (3-0 al Leon) e all’Afragolese (1-0 al Sorrento). Next stop lunedì prossimo 22 novembre con la terza giornata di andata. Marco Brandino e Lorena Rusu, ci racconteranno la sfida tra Sorrento e Villa Valle, proprio del girone C.

#eSerieD #LNDeSport #LNDcalciovirtuale

Com. Stam.