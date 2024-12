Nell’ambito di “Palermo premia lo Sport” riconoscimenti anche per la Island Motorsport

Al gran galà patrocinato dal comune del capoluogo isolano e dal CONI Sicilia e che ha visto sfilare sul palco del teatro Politeama le eccellenze sportive che si sono distinte nel 2024, premiata anche la scuderia locale presieduta da Eros Di Prima

Palermo – Presso il teatro Politeama Garibaldi di Palermo, con il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore allo Sport Alessandro Anello a far gli onori di casa, ha avuto luogo la rassegna “Palermo premia lo Sport 2024” che ha visto sfilare sul palco oltre 200 tra atleti, dirigenti, tecnici e rappresentanti di società dell’intera provincia del capoluogo siciliano che si sono distinti nel corso dell’anno nelle più svariate discipline sportive tanto in ambito nazionale quanto oltre confine. Tra quanti hanno ricevuto un meritato riconoscimento per l’attività svolta e i risultati conseguiti, da menzionare anche la scuderia locale Island Motorsport, in virtù del successo nell’International Rally Cup ottenuto dai portacolori Simone Campedelli e Tania Canton, oltre al titolo tricolore in classe GTS/1600 conquistato dall’altro alfiere Roberto Chiaramonte Bordonaro nel Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche (CIVCA).

«Onorati del prestigioso riconoscimento ricevuto, una gratificazione per tutti i sacrifici sostenuti nel corso della stagione appena archiviata e che ci ha regalato non poche soddisfazioni» – ha commentato Eros Di Prima, presidente del sodalizio isolano – «A tal proposito ringraziamo il sindaco Lagalla, l’assessore Anello e Dario Pennica, quest’ultimo tra i promotori dell’evento, per aver concesso anche al motorsport lo spazio che merita. Siamo già al lavoro per pianificare al meglio il 2025 che, come oramai da consuetudine, ci vedrà impegnati su più fronti».

La kermesse, patrocinata dal comune di Palermo e dal CONI Sicilia, è stata organizzata da VM Agency Group e Stratos DMP.

