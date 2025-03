Nell’e-book di Aletti Editore quei “Frammenti” per ricominciare a vivere

Si arricchisce di un e-book la collana “Altre Frontiere” dell’Aletti editore con la pubblicazione di “Frammenti”, l’opera scritta da Alessandra Grissini.

Una silloge che rappresenta una rinascita, la volontà di non arrendersi alle difficoltà della vita e al dolore, anche quando sembra non cessare mai. «Qualche anno fa – racconta l’autrice di Milano, avvocato di professione – ho affrontato una separazione difficile e molto dolorosa e ho accudito i miei genitori nel corso della loro lunga malattia, fino alla loro scomparsa avvenuta di recente. A causa di questi avvenimenti ho visto la mia vita “andare in pezzi”. Per scrivere questa silloge poetica ne ho raccolto alcuni “frammenti” e ho provato a ricomporla». L’opera è tradotta anche in arabo da Hafez Haidar, già candidato al Premio Nobel per la Letteratura, la cui traduzione del famoso libro “Le mille e una notte” è diventato un best seller -. «L’arabo è una delle lingue più parlate e quindi mi è sembrata una bellissima opportunità – afferma Alessandra Grissini – di fare conoscere le mie poesie a persone a me vicine e anche molto lontane».

La silloge è un inno alla vita. Racconta dei nuovi inizi, di come ognuno sia artefice del proprio destino, degli inciampi che lastricano il cammino, della voglia di rialzarsi dopo ogni caduta. «Con il tempo sono riuscita a superare il dolore e a trovare la voglia di ricominciare a vivere e a “volare”. Ho infatti scoperto in me una forza nuova, che mi ha aiutato a guardare al futuro con speranza e a desiderare di tornare a sognare e a sorridere. L’opera tratta il tema delle difficoltà che molti anziani affrontano nei loro ultimi anni di vita e quello della morte, con il quale ho dovuto di recente confrontarmi. Racconta anche del potere della poesia, che mi ha consentito di elaborare le emozioni, di liberare la gioia e di lasciare andare fragilità e paure».

La scrittura diventa lo strumento per descrivere la realtà, i dolori vissuti, e per esprimere in versi gli angoli più nascosti del cuore. «Per scrivere questo libro – confessa l’autrice – sono andata alla ricerca dei “frammenti” della mia vita e li ho “maneggiati” con cura per tradurli in poesia, ma sondando nel profondo credo ci sia sempre qualcosa di inespresso». Alcune liriche comunicano per immagini e analogie. In altri casi, i versi sono scarni e il pensiero celato fra le parole. Alcuni componimenti hanno richiesto, invece, una maggiore verbosità per distendere con più precisione i concetti da esprimere.

Alessandra Grissini ha scelto la versione e-book della sua silloge perché il formato digitale risulta più economico, versatile, di immediata fruibilità e non ingombrante. Inoltre si tratta di una scelta eco-ambientale poiché non si utilizzano carta e inchiostro. Nonostante ciò, però, l’autrice non nega la bellezza del libro tradizionale. «Mi piace toccare la carta e sentirne il profumo, sfogliare le pagine, sottolineare e annotare le mie osservazioni. Il libro è un oggetto prezioso, che si può donare o ricevere, e si associa, quindi, ai ricordi di persone e momenti della vita».

Ma in un mondo in continua evoluzione, tra libri cartacei ed e-book, ciò che non muta è l’importanza della parola, della sua potenza che dona immortalità alle emozioni espresse. La poetessa, nella sua opera, mette a nudo le proprie paure e fragilità e, al contempo, segue la luce della speranza che le dà la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. «Vorrei comunicare al lettore che tutti siamo fragili e possiamo essere costretti ad affrontare grandi fatiche, ma che possiamo superare i momenti difficili sempre, ad ogni età. È questo il messaggio che voglio trasmettere anche a mio figlio, al quale – oltre all’intero volume – è dedicata una poesia che racconta del potere dell’amore e della possibilità di trarre dal passato, anche difficile, molti insegnamenti che aiutano a diventare persone migliori».

