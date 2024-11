Nelle farmacie di Palermo e provincia raccolta di giocattoli e articoli di cartoleria per bambini ricoverati in ospedale o ospiti di case d’accoglienza

Palermo – E’ partito il progetto “Agifar for children”, organizzato dall’associazione giovani farmacisti Agifar Palermo con il patrocinio del Comune di Palermo, di Federfarma Palermo-Utifarma e Fenagifar, finalizzato alla raccolta, presso le farmacie aderenti di Palermo e provincia e alcune della provincia di Trapani, di giocattoli e articoli di cartoleria da destinare ai bambini ricoverati negli ospedali o ospitati in case di comunità.

Già un’azienda ha donato 150 carte da gioco, 150 confezioni di colori e 150 album da colorare che saranno consegnati al reparto di Pediatria dell’Ismett.

Una parte del totale dei doni che saranno raccolti sarà affidata alle associazioni “Teniamoci per mano” e “Amore e carità”, grazie alla dottoressa Anna Gallina, che provvederanno a consegnarli a bambini ospitati presso diverse case di comunità e a famiglie in difficoltà.

“Lanciamo un appello alle imprese e a tutti i cittadini – spiega Paolo Levantino, segretario nazionale e presidente provinciale dell’Agifar – a partecipare a questa grande iniziativa solidale nata con l’intento di regalare un momento di gioia ai bambini meno fortunati della provincia di Palermo durante il periodo natalizio. Questo progetto – continua Levantino – vuole non solo fornire un aiuto concreto, ma anche promuovere il valore della solidarietà, sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza della condivisione e della generosità nei confronti dei più piccoli e delle loro famiglie in difficoltà”.

Le farmacie aderenti si trasformeranno in veri e propri centri di solidarietà: sarà possibile lasciare le donazioni in aree appositamente dedicate, segnalate dalla locandina ufficiale dell’iniziativa, rendendo ogni farmacia un simbolo di condivisione e speranza. Finora sono 22 le farmacie che hanno aderito al progetto, alcune anche della provincia di Trapani. Per farlo c’è tempo fino al prossimo 23 novembre. L’elenco è pubblicato sui canali social Fb e Instagram dell’Agifar Palermo.

“Le farmacie della provincia di Palermo – conclude Paolo Levantino – si pongono come punto di riferimento non solo per la salute, ma anche per il benessere sociale della comunità. Questo lavoro di squadra testimonia l’impegno congiunto di Agifar Palermo, delle farmacie e delle associazioni del territorio per regalare nel periodo natalizio un sorriso e momenti di serenità a chi soffre. Questo progetto vuole essere più di una semplice raccolta di donazioni: è anche un invito a riflettere sul potere dell’unione e della condivisione, perché ogni singolo contributo, anche il più piccolo, può trasformarsi in un grande atto d’amore. Le festività natalizie diventano così un’opportunità per costruire insieme una società più inclusiva, attenta ai bisogni dei più deboli e capace di valorizzare il prezioso ruolo di ciascuno nel creare un futuro di speranza per le nuove generazioni”.N.b.: nella foto, Paolo Levantino e la vicepresidente di Agifar Palermo, Roberta Giordano, con i primi doni raccolti

