Osijek (CRO) – Altri due ori per l’Italia. Dopo quelli centrati ieri dagli Junior Sara Bongini e Christian Ghilli, oggi la doppietta è stata bissata dai “grandi” Chiara Cainero e Gabriele Rossetti.

Per la Cainero si tratta del sesto Titolo di Campionessa Europea. Dopo quelli vinti nel 2006 a Maribor, nel 2007 a Granada, nel 2013 a Suhl, nel 2014 a Sarlospuszta e nel 2016 a Lonato, la carabiniera Friulana mette in bacheca anche quello di quest’anno. L’olimpionica di Pechino 2008 e argento a Rio 2016, già convocata per i prossimi Giochi di Tokyo, è salita in cattedra sin dalle qualificazioni, chiude con un eccezionale 122/125, e nella finale ha tenuto a bada tutte le avversarie scalando il podio fino alla vetta con 50/60. Alle sue spalle la russa Zilia Batyrshina, medaglia d’argento con 120 (+2) e 48/60, e la britannica Amber Hill, medaglia di bronzo con 120 (+1) e 38/50.

“È questo il mio sesto titolo europeo e a due mesi dalle Olimpiadi e mi sento di dire che il lavoro che sto facendo in allenamento piano piano sta venendo fuori – ha commentato soddisfatta la Cainero al termine della finale – È stata una gara molto impegnativa in un campo che presenta molte difficoltà. Sono soddisfatta di come la ho affrontata. Non ho mai mollato. Voglio in primis ringraziare mio marito per essere sempre al mio fianco assieme ai nostri due bimbi Edoarodo ed Agata. Un super grazie va ai nonni che ci danno sempre una mano quando sono lontana. Grazie al commissario tecnico Andrea Benelli ed a tutto lo staff tecnico che ci supporta sempre. Grazie alla Federazione, ai miei sponsor Beretta e Clever ed al Gruppo Sportivo dei Carabinieri, perché anche grazie a loro noi atleti possiamo raggiungere obiettivi importanti. Non per ultimo uno speciale grazie al Tav Porpetto che mi mette a disposizione il campo di tiro ogni giorno!”

Fuori dalla finale per un solo piattello Diana Bacosi (Esercito). La Campionessa Olimpica di Rio 2016 si è fermata in ottava posizione con il punteggio di 117/125, dimostrando comunque di essere competitiva. Con 116 su 125 ha chiuso in tredicesima posizione Martina Bartolomei (Carabinieri) di Laterina (AR) alla sua prima esperienza in una rassegna continentale.

Di primo titolo europeo, invece, si tratta per l’olimpionico di Rio 2016 Gabriele Rossetti, anche lui già confermato per la spedizione giapponese. Il poliziotto di Ponte Buggianese (PO), già Campione del Mondo nel 2017, si è presentato in finale con il dorsale numero due grazie al 123/125 (+1) delle qualifiche, meglio di lui solo il cipriota Georgios Achilleos, primo con 123 (+2). Ed è stato proprio il cipriota l’ultimo avversario dell’azzurro nel rush finale per l’oro e l’argento, vinto poi da Rossetti con un netto 55/60 a 53/60.

“Ne avevo davvero bisogno. Mi serviva una conferma come questa ed ho lavorato duramente, forse anche troppo in alcuni momenti caricandomi di eccessivo stress, ma volevo tornare a questi livelli e ci sono riuscito – ci ha spiegato Gabriele sollevato al termine della gara, subito dopo il bacio verso il cielo lanciato al papà Bruno Mario Rossetti, suo primo pensiero in ogni gara – Negli anni “non olimpici” cala un po’ la motivazione, ma quando le vittorie mancano da troppo tempo lo stress aumenta e rischia di vanificare il lavoro fatto. Quindi si, questo primo titolo europeo ci voleva proprio. Sono contento e mi godo il momento, ma continuerò a lavorare a testa bassa e concentrato sui prossimi appuntamenti. Desidero condividere questa gioia con i miei Sponsor Perazzi e Fiocchi, con la Federazione, la Polizia di Stato e voglio fare un ringraziamento speciale alla mia famiglia, alla mia ragazza ed i miei amici che hanno vissuto con me ogni giorno, anche in quelli più difficili. Senza anche solo uno di questi elementi non ce l’avrei fatta. Ho avuto tutti vicino a me ed è stato questo che mi ha dato la carica giusta”.

In finale è approdato anche Tammaro Cassandro. Dopo aver polverizzato 122 piattelli dei 125 a sua disposizione nelle serie di qualificazione, il carabiniere di Caserta si è conquistato il dorsale numero tre in uno spareggio di ingresso in finale molto emozionante e tiratissimo. Con lui altri sei tiratori per soli quattro posti, ma l’azzurro non ha avuto rivali e con l’incredibile punteggio di +41 (praticamente l’equivalente di altre due serie, ndr) è stato il primo dei qualificati. Purtroppo nel round conclusivo parte delle sue energie sono venute meno e con lo score di 25/30 si è dovuto accontentare della quinta posizione.

Fuori dalla finale Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS) che ha chiuso in ventiduesima posizione con 119/125.

Assolutamente soddisfatto e molto emozionato il Direttore Tecnico Nazionale Andrea Benelli “ E’ un risultato straordinario. Vincere quattro finali individuali di fila mi riempie di orgoglio e riempie di orgoglio i miei ragazzi. E’ una gioia immensa poter regalare alla nostra Federazione tutti i titoli di Campioni Europei, sia Senior sia Junior. Non so se è una cosa successa prima. Ora ci godiamo questi ori con la consapevolezza che già da domani si ricomincerà a lavorare con passione ed impegno per presentarci al massimo della forma ai prossimi appuntamenti. Ringrazio la Federazione e tutto lo Staff perché questi risultati sono frutto del lavoro di tutti. Infine, io e tutta la squadra vogliamo dedicare queste vittorie a due componenti della famiglia del Tiro a Volo italiano che ci hanno lasciato recentemente: Daniele Cioni, (tiratore azzurro e tecnico internazionale, ndr) e Mario Nencioni (Delegato Fitav per la Toscana, ndr)”.

La gara prosegue con i medal matches delel Squadre Junior, su cui vi aggiorneremo più tardi.

RISULTATI

Skeet Senior Donne: 1ª Chiara CAINERO (ITA) 122/125 – 50/60; 2ª Zilia BATYRSHINA (RUS) 120 (+2) – 48/60; 3ª Amber HILL (GBR) 120 (+1) 38/50; 4ª Nadine MESSERSCHIMDT (GER) 119 (+5) – 31/40; 5ª Nadezda KONOVALOVA (RUS) 119 (+4) – 23/30; 6ª Konstantia NIKOLAU (CYP) 118 – 15/20; 8 ª Diana BACOSI (ITA) 117/125; 13ª Martina BARTOLOMEI (ITA) 116/125.

Skeet Senior Uomini: 1° Gabriele ROSSETTI (ITA) 123/125 (+1) – 55/60; 2° Georgios ACHILLEOS (CYP) 123 (+2) – 53/60; 3° Eetu KALLIONEN (FIN) 122 (+11+1) – 45/50; 4° Vincent HAAGA (GER) 122 (+11+2) – 35/40; 5° Tammaro CASSANDRO (ITA) 122 (+41) – 25/30; 6° Eric DELAUNAY (FRA) 122 (+40) – 15/20; 22° Luigi Agostino LODDE (ITA) 119/125

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassendro (Carabinieri) di Caserta; Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PO).

Junior Maschili: Christian Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina (PI); Giammarco Tuzi (Fiamme Oro) di Fonte Nuova (RM); Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI)

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Martina Bartolomei (Carabinieri) di Laterina (AR).

Junior Femminili: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Damiana Paolacci (Fiamme Oro) di Roma; Giada Longhi (Carabinieri) di Varco Sabino (RI)

Direttore Tecnico: Andrea Benelli. Tecnico: Andrea Filippetti

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista : Aldo Bionda

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO)..

Junior Maschili: Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Trevi (PG); Alberto Facci (Fiamme Oro) di Marano Vicentino (VI); Edoardo Antonioli (Carabinieri) di Solarolo (RA).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG)

Junior Femminili: Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Solarolo (RA); Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè di Baone (PD).

Direttore Tecnico: Albano Pera. Tecnico: Antonello Iezzi

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista : Aldo Bionda

LA SQUADRA AZZURRA DI DOUBLE TRAP

Men: Antonino Barillà (Marina Militare) di Villa San Giuseppe (RC); Alessandro Chianese (Marina Militare) di Casandrino (NA); Andrea Vescoci (Fiamme Oro) di Città di Castello (PG)

Junior Maschili: Andrea Cito di Martina Franca (TA) ; Michele D’Aniello (Fiamme Oro) di Nettuno (RM) .

Ladies: Sofia Maglio di Nardò (LE); Claudia De Luca di San Cesario di Lecce

Direttore Tecnico: Mirco Cenci.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista : Aldo Bionda

PROGRAMMA

Giovedì 27 maggio Gara Skeet Maschile e Femminile Senior Individuale (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile e Femminile Junior Squadre (50 piattelli)

Ore 15.30 Finale Skeet Femminile Senior

Ore 16.45 Finale Skeet Maschile Senior

Ore 18.00 Medal Matches Skeet Squadre Maschili Junior

Ore 18.45 Medal Matches Skeet Squadre Femminili Junior

Venerdì 28 maggio Gara Skeet Mixed Teams Senior e Junior

Ore 17.15 Medal Matches Skeet Mixed Teams Senior

Ore 18.15 Medal Matches Skeet Mixed Teams Junior

Sabato 29 maggio Gara Skeet Maschile e Femminile Squadre Senior

Ore 17.45 Medal Matches Skeet Squadre Femminili Senior

Ore 18.30 Medal Matches Skeet Squadre Maschili Senior

Domenica 30 maggio Allenamenti Ufficiali di Trap Maschile e Femminile Junior

Lunedì 31 maggio Gara Trap Maschile e Femminile Junior Individuale (75 piattelli)

Gara Trap Maschile e Femminile Junior Squadre

Allenamenti Ufficiali Trap Maschile e Femminile Senior

Martedì 1 giugno Gara Trap Maschile e Femminile Junior Individuale (50 piattelli)

Gara Trap Maschile e Femminile Junior Squadre

Gara Trap Maschile e Femminile Senior Individuale (75 piattelli)

Gara Trap Maschile e Femminile Senior Squadre

Ore 16.45 Finale Trap Femminile Junior

Ore 18.00 Finale Trap Maschile Junior

Mercoledì 2 giugno Gara Trap Maschile e Femminile Senior Individuale (50 piattelli)

Gara Trap Maschile e Femminile Junior Squadre (50 piattelli)

Ore 15.00 Finale Trap Femminile Senior

Ore 16.15 Finale Trap Maschile Senior

Ore 17.30 Medal Matches Trap Squadre Femminili Junior

Ore 18.15 Medal Matches Trap Squadre Maschili Junior

Giovedì 3 giugno Gara Trap Mixed Teams Senior e Junior

Ore 17.00 Medal Matches Trap Mixed Teams Senior

Ore 18.00 Medal Matches Trap Mixed Teams Junior

Venerdì 4 giugno Gara Trap Maschile e Femminile Squadre Senior

Allenamenti Ufficiali Double Trap Maschile e Femminile

Ore 17.15 Medal Matches Trap Squadre Maschile Senior

Ore 18.15 Medal Matches Skeet Squadre Femminile Senior

Sabato 5 giugno Gara Double Trap Maschile e Femminile Senior e Junior

