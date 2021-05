Al via la collaborazione globale Nespresso x Chiara Ferragni: l’imprenditrice digitale famosa in tutto il mondo porta un tocco creativo alla nuova limited edition per l’estate di Nespresso.

Milano – Una limited edition esclusiva firmata da Nespresso e Chiara Ferragni. Nespresso porta un tocco di stile alla sua ultima collezione estiva, grazie alla collaborazione siglata con l’imprenditrice italiana di fama mondiale Chiara Ferragni. La partnership vedrà Chiara Ferragni trasformare con il suo stile iconico alcune delle più amate macchine e accessori Nespresso. Colori vivaci e un design frizzante che sicuramente conquisteranno i fan di Nespresso e di Chiara.

Con la sua coinvolgente positività e i suoi valori legati alla famiglia, Chiara sarà la protagonista perfetta per l’estate di Nespresso. La ben nota attenzione di Chiara Ferragni per i dettagli, le sue idee dirompenti e il suo sostegno attivo nei confronti dell’empowerment femminile, la cura per le persone e l’ambiente, sono componenti chiave per Nespresso, e sono tutti racchiusi in questa collaborazione.

La collaborazione Nespresso x Chiara Ferragni vedrà una serie di iniziative durante i mesi estivi: dal lancio della collezione in edizione limitata ad eventi esclusivi, fino a ricette di caffè ispirate all’estate e momenti di incontro con i fan. Tutti i coffee lovers quest’estate potranno seguire Chiara Ferragni e Nespresso nelle attività pensate appositamente per loro.

Parlando della sua collaborazione con Nespresso, Chiara Ferragni ha dichiarato: “Da italiana, sono una grande amante del caffè e sono una fan di Nespresso da molto tempo. Nespresso rappresenta davvero uno stile di vita contemporaneo con un approccio pratico al caffè di alta qualità. Ecco perché sono così entusiasta di lavorare a questa collezione, che si contraddistingue per un design divertente ed elegante allo stesso tempo. Quando ho incontrato per la prima volta il team di Nespresso sono rimasta affascinata anche da tutte le iniziative legate ai temi di sostenibilità e riciclo, a cui mi piacerebbe prendere parte e dare il mio contributo quanto prima”.

Anna Lundstrom, Chief Brand Officer di Nespresso, ha commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare questa collaborazione. Chiara Ferragni è un’imprenditrice all’avanguardia conosciuta in tutto il mondo e che ha aperto la strada alla creazione delle nuove tendenze in ambito moda, stili di vita e comunicazione digitale. Questo accordo è ad oggi uno tra i più completi e ampi mai realizzati con un altro brand, un progetto entusiasmante che inaugura un approccio nuovo per Nespresso e che contribuisce a consolidare al contempo la nostra anima più creativa. Siamo davvero entusiasti di condividere l’interpretazione di Chiara Ferragni del marchio Nespresso e non vediamo l’ora di far conoscere il progetto alle nostre rispettive community“.

Un’estate con la macchina e gli accessori Nespresso x Chiara Ferragni

Uno stile unico e un caffè straordinario prendono forma nella macchina Vertuo Next in edizione limitata firmata Nespresso x Chiara Ferragni, disponibile nel colore rosa pastello con il suo iconico logo visibile sul laterale. La nuova e intuitiva macchina one-touch di Nespresso è in grado di preparare un’ampia gamma di caffè di diverse lunghezze in tazza, per ogni gusto o momento estivo da condividere con gli amici e la famiglia.

Compatta e chic, Nespresso x Chiara Ferragni Essenza Mini apre un intero mondo di caffè espresso di alta qualità. Selezionata per celebrare il suo amore per il caffè Ispirazione Roma, Essenza Mini è stata riproposta con un motivo colorato vivace che mostra la firma visiva distintiva dei due marchi.

L’edizione limitata di Aeroccino 3 Nespresso x Chiara Ferragniper aggiungere un tocco di rosa in casa e offrire un modo rapido ed elegante per preparare la schiuma di latte calda o fredda. Un accessorio indispensabile per chi vuole aggiungere, oltre all’espresso, la possibilità di prepararsi uno straordinario caffè con latte, ideale per concedersi un piacevole momento di relax estivo.

Pensata per godersi una pausa caffè rilassante, la coffee mug Nespresso x Chiara Ferragniè perfetta per assaporare una tazza di caffè Nespresso a casa. La tazza è impreziosita con il monogramma di Nespresso, che è stato elegantemente rivisitato con i colori vivaci preferiti di Chiara e per adattarsi alle tendenze più in voga della stagione.

Per deliziose bevande a base di caffè durante i viaggi estivi, la travel mug Nomad Nespresso x Chiara Ferragni è stata personalizzata con il caratteristico logo di design a forma di occhio. Con il suo color rosa pastello, questa travel mug Nomadin edizione limitata sarà l’accessorio da viaggio must-have di quest’estate.

La ricetta di caffè firmata da Chiara.

In esclusiva per Nespresso, Chiara Ferragni ha inoltre creato la sua ricetta di caffè con ghiaccio preferita, combinando un espresso con ghiaccio con un ricco aroma di cocco per dare un tocco tropicale ed estivo. Per rendere ancora più originale e dolce questa ricetta preparata a casa, i coffee lovers e i fan di Chiara Ferragni potranno anche aggiungere dello zucchero filato, proprio come ha fatto lei.

La collezione estiva in edizione limitata Nespresso x Chiara Ferragni sarà disponibile su www.nespresso.com e in alcune Boutique Nespresso selezionate, a partire dal 28 maggio. Nespresso Italiana ospiterà anche un’esclusiva prevendita online il 26 e 27 maggio per tutti coloro che vorranno essere i primi ad acquistare questa straordinaria collezione. Per iscriversi alla prevendita, visitare https://www.nespresso.com/it/chiara-ferragni

Tutti gli aggiornamenti sul fitto calendario estivo di #NespressoxChiaraFerragni, saranno disponibili su @nespresso, @nespresso.it e @chiaraferragni.

Nespresso

Nestlé Nespresso SA è l’azienda pioniera e di riferimento nel segmento del caffè porzionato di alta qualità. L’azienda collabora con oltre 110.000 coltivatori in 15 paesi attraverso il suo Programma AAA Sustainable Quality™, con lo scopo di introdurre pratiche sostenibili nelle aziende agricole e nei territori in cui opera. Lanciato nel 2003, in collaborazione con The Rainforest Alliance, il programma contribuisce a migliorare la resa e la qualità dei raccolti, assicurando un approvvigionamento sostenibile di caffè di alta qualità e migliorando le condizioni di vita degli agricoltori e delle loro comunità. Con sede a Losanna, in Svizzera, Nespresso è presente in 82 Paesi e conta oltre 13.900 dipendenti nel mondo. Gestisce una rete di vendita globale composta da 816 Boutique. Per ulteriori informazioni, visitare il sito aziendale di Nespresso: www.nespresso.com.

Informazioni su Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è un’imprenditrice digitale e un’icona italiana della moda famosa in tutto il mondo.

La carriera di Chiara è iniziata nel 2009 quando ha lanciato il suo blog personale, The Blonde Salad. Con il suo forte personal branding attraverso i social media, ha guadagnato con successo presenza nello spazio digitale e un seguito di massa, oggi ha più di 22 milioni di follower su Instagram. Chiara ha collaborato con diversi marchi di moda ed è stata sulla copertina delle riviste di moda più importanti di tutto il mondo. È stata anche inclusa nella lista di Forbes “30 persone influenti sotto i 30 anni” nel 2015 e senza dubbio è riconosciuta come una delle personalità più influenti nel settore della moda.

Informazioni sul brand di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è un marchio di moda e allo stesso tempo pop lanciato nel 2013 che oggi propone collezioni total look.

Il Brand è noto per il suo iconico logo a forma di occhio e presenta oggi collezioni divertenti ma stilose in cui si fondono elementi di ispirazione dai viaggi, dalla musica, dalla cultura pop e dall’universo dell’arte contemporanea. È un brand internazionale, positivo, potente e puro che combina stampe, glitter e patch, dando vita a collezioni contemporanee e dinamiche.

Il marchio ha lanciato negozi monomarca in diverse località tra cui Milano e pop-up store all’interno di boutique e grandi magazzini selezionati che hanno un’espansione globale.

