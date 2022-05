NICK CAVE. THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE

Dopo il successo di One More Time With Feeling, Andrew Dominik torna a raccontare Nick Cave con THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE, in uscita nelle sale italiane il 23, 24, 25 maggio dopo l’acclamata anteprima mondiale al Festival di Berlino.

Girato tra Londra e Brighton, THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE racconta l’eccezionale rapporto creativo e artistico tra Nick Cave e Warren Ellis, immortalati mentre danno vita alle canzoni dei loro ultimi due album in studio, Ghosteen (Nick Cave & the Bad Seeds) e Carnage (Nick Cave e Warren Ellis). Nelle prime performance legate a questi due album, riprese nella primavera del 2021 prima del tour nel Regno Unito, vediamo Cave e Ellis, accompagnati da cantanti e un quartetto d’archi, mentre portano in scena le loro canzoni. Il film include l’apparizione speciale dell’amica e collaboratrice di lunga data Marianne Faithfull. Gli interventi che si alternano alle canzoni illuminano la cosmologia e i temi della musica. Scopriamo così il processo attraverso cui Nick Cave ha scritto The Red Hand Files – le lettere a cui sceglie di rispondere e le risposte a quelle stesse missive – dandoci un’idea delle sue attuali preoccupazioni e del metodo con cui porta ordine tra pensieri e sentimenti. Visitiamo anche il laboratorio dove sta creando una serie di sculture raffiguranti la vita del Diavolo, un ritratto delle esistenze di tutti noi mentre passiamo dall’innocenza all’esperienza, ci sintonizziamo con il mondo e la sua connessa perdita e infine ci troviamo faccia a faccia col tema della mortalità.

THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE esplora la profonda amicizia tra Nick Cave e Warren Ellis, in parte intravista in 20,000 Days on Earth. Il film si rivela così un altro momento significativo nei viaggi di Nick Cave e Warren Ellis, catturando l’umore e lo spirito dei due mentre si muovono attraverso una nuova ottimistica fase della vita. Girato da Andrew Dominik (Chopper, L’assasinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, Blonde) e con la fotografia di Robbie Ryan (La Favorita, Marriage Story) THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE è un un film complementare a One More Time with Feeling di Domenik del 2016, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e proiettato in 850 cinema in 30 paesi da Trafalgar Releasing. THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE è un film Bad Seed Ltd, prodotto da Uncommon Creative Studios. Diretto da Andrew Dominik. Con Nick Cave e Warren Ellis. Con Marianne Faithfull. Produttori esecutivi Charlie Gatsky Sinclair, Brian Message. Produttori Beth Clayton, Amy James, Isaac Hoff. Direttore della fotografia Robbie Ryan. Montatore Matthew C. Hart. Progetto luci Chris Scott e Andrew Dominik. Musica scritta ed eseguita da Nick Cave e Warren Ellis.

In Italia il film è distribuito da Nexo Digital con i media partner Radio Capital e MYmovies.it

