Vietare i telefonini ai minori di 12 anni. E’ questo, in estrema sintesi, l’obiettivo di una proposta di legge presentata alla Camera da alcuni deputati, tra cui l’ex ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti, e che prevede pure l’irrogazione di multe variabili da 300 a 1500 euro per quei genitori che consentono ai propri figli non ancora dodicenni di navigare online e di utilizzare smartphone, tablet ed ogni altro dispositivo digitale “senza accompagnamento e presidio educativo”.

La proposta introdurrebbe il divieto di utilizzare le apparecchiature elettroniche nei primi tre anni di vita, mentre successivamente il loro utilizzo sarebbe possibile solo sotto la supervisione di un genitore e con un limite orario di impiego. Verrebbe pure introdotto il divieto di uso del cellulare nelle scuole. Secondo i deputati firmatari della proposta, l’uso continuativo dei telefoni cellulari e delle altre apparecchiature elettroniche da parte di bambini piccoli provocherebbe una maggiore difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo del linguaggio, perdita della concentrazione, aggressività ingiustificata, alterazioni dell’umore, disturbi del sonno, dipendenza, tutte conseguenze che si vogliono evitare proprio vietando l’uso di smartphone, tablet & c. ai minori di anni 12. Tra l’altro proprio l’Italia è il primo paese in Europa per l’uso di telefoni cellulari, sopratutto tra i più giovani, mentre altrove (Belgio ed Irlanda, tanto per citare due nazioni europee, oltre che Stati Uniti d’America) sono state già avviate campagne dirette a sensibilizzare la popolazione sull’argomento, in modo da ridurre l’uso di apparecchi elettronici e di Internet ai minori. La proposta di legge, precisano ancora i deputati firmatari, non vuole essere una crociata contro la tecnologia, ma un’arma per limitare “l’utilizzo dei device elettronici da parte dei più piccoli ed evitare che questi ultimi, un domani, siano costretti a convivere con una serie di patologie causata proprio dall’uso ripetuto e sregolato di dispositivi digitali”.

Ciro Cardinale

